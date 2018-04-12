辣妹戀上健身教練天天做愛 分手卻怒告遭性侵

2018年04月12日 12:31 中時電子報 張國欽

基隆一對熱愛健身的情侶檔原本感情十分甜蜜，沒想到幾個月後感情轉淡，還常常針對一些相處問題爭吵，去年2月，兩人再度爆發口角還在馬路上大打手，氣得女方怒提分手轉頭就衝到警局報案，

但法官質疑，女方自稱被性侵，卻在報案當晚主動買雞排去找男友，顯與常情不合，判決李男妨害性自主無罪，但傷害部份判處有期徒刑共9個月，得易科罰金。

蘋果日報報導，判決書指出，這對健身情侶原本感情十分甜蜜，直到前年8月，男方向女方索愛被拒後大怒，兩人在女方家中發生口角，女方指控當晚男友竟對她拳打腳踢、硬扳開她雙腳以生殖器性侵得逞。隔年2月，她再度拒絕男友求愛，結果又被霸王硬上弓，事後她將此事告知自己的閨蜜與男性友人，經鼓勵決定出面提告。

但李男被告後覺十分冤枉，坦承他們交往10個月以來，每星期至少都會做愛2到3次，有幾個月份甚至天天做愛，那晚是第一次被拒絕，確實有點不開心，但下午女方還打電話給他說要買衣櫃，於是給了她5千元。隔年2月也是女友說想做愛自己才配合，當庭坦承兩人分手過程雖然確實不愉快、有肢體糾紛，但從無施以暴力逼迫女友性交。

法院審理期間，法官調閱了兩人對話紀錄，發現女方自稱8月被性侵，卻仍天天傳些鹹濕露骨的18禁訊息、照片給男友；隔年2月也是女方自己主動到旅館刷卡開房，當庭質疑若女方真被性侵，何不在事後向家人、旅館服務人員求救，怎麼才過兩天就能大喇喇地提著剛炸好的雞排去找男友？因而判決李男妨害性自主無罪，傷害部份則判處有期徒刑9個月，得易科罰金。

(中時電子報)