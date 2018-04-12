半數上班族曾遇性騷擾 男性隱忍度高於女性

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職場性騷擾事件頻傳，不分國內外！1111人力銀行今（12）發布最新調查指出，國內逾半數上班族(50.7%)曾遭遇過職場性騷擾；從性別來看，6成8的女性曾遭遇過，男性也有近2成，顯示職場性騷擾受害者並不侷限於女性。

值得注意的是，面對職場性騷擾，據1111調查，有4成6的上班族選擇隱忍，且男性比率高於女性，58.3%的男性選擇隱忍，44.4%的女性會選擇隱忍。

1111調查並指出，上班族性騷擾類型，以有意的身體碰觸(67.6%)及言語騷擾(61.5%)，兩者比例最高；發生性騷擾的地點以辦公空間(60.6%)最多，其次是公開場合(24.7%)；發生性騷擾的時間則以上班時間(65.7%)最多；出手騷擾的人主要是同事(33.0%)、老闆(22.7%)和直屬主管(14.5%)。

1111人力銀行副總經理何啟聖說，上班族為保住飯碗，遭遇性騷擾通常選擇低調處理，根據勞動部性別工作平等申訴案件統計，近年性騷擾受理件數，平均一年不到150件，顯示採取法律途徑的上班族只是少數，隱藏在背後的黑數恐更驚人。

何啟聖建議，上班族遇職場性騷擾，當務之急要將事發經過妥善保存紀錄，並進行蒐證，以錄音或拍照、錄影的方式留下證據，若對方繼續伸出鹹豬手，可先向公司內部管道申訴，若未解決，可進一步向主管機關申訴，保護自身權益。

(工商)

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