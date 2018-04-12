蕭亞譚打「柯黑牌」無用 民進黨港湖現任議員初選全過關

民進黨北市內湖南港區議員初選結果出爐，高嘉瑜以超過4成支持度拿下第一，4名現任議員全過關。（民進黨台北市黨部提供）

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民進黨正舉行台北市議員初選，內湖南港區昨晚進行民調，除了現任議員高嘉瑜、王孝維、李建昌和江志銘，另有新人、前柯文哲競選辦公室主任蕭亞譚角逐，上演5搶4大戰。初選前，蕭亞譚頻頻爆料砲打柯P，不過「柯黑牌」未奏效，民調出爐仍墊底，無法獲民進黨提名，其餘4名老將全數過關。

民進黨內湖南港區這次選情相對穩定，競爭不比其他選區激烈，唯一參選新人蕭亞譚曾任柯辦主任，被外界視為「柯家軍」一員，不過2年前他參選立委未獲柯P支持，導致兩人關係生變。近期蕭亞譚對柯P窮追猛打，不但爆料柯拿50萬給行政院政務官，又直指民進黨3名黨員被柯收買，應退出民進黨，砲火猛烈。

不過，今中午初選民調出爐，「柯黑牌」未發揮效果，蕭亞譚只拿下5.73％，排名墊底；上屆拿下全市議員最高票的高嘉瑜，這次初選仍然一枝獨秀，以42.64％成績遙遙領先；李建昌18.97％居次，王孝維17.71％排名第三，江志銘14.96％安全過關，現任議員無人落馬。

今結果公布後，民進黨台北市議會初選告一段落，除了大安文山、松山信義區同額競選，不必初選；中正萬華、士林北投、內湖南港在民調廝殺後，現任議員全數過關，中山大同區老將黃向羣則被新人陳怡君拉下，成為民進黨唯一初選落馬的現任議員。

新人部分，童仲彥退出民進黨後，中正萬華1席提名空缺由「小英栽培」的吳沛憶補上；士林北投區議員何志偉不選連任，交棒給大嫂、前主播鍾佩玲；吳思瑤從議員轉任立委，派出助理陳賢蔚接棒，兩人初選都順利過關，加上擠下老將的陳怡君，共有4名新人獲民進黨提名，挺進年底大選。

(中時)

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