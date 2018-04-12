驚喜彩蛋！劉在錫客串《我的女兒琴四月》一人分飾3角飆演技

劉在錫客串《我的女兒琴四月》演出天才畫家。中天電視提供

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中天娛樂台每週一至週五晚間 6 時播出的韓劇《我的女兒琴四月》，播出以來獲得廣大觀眾喜愛，接下來劇情將進入「身世破哏」高潮，女主角琴四月（白珍熙飾）的兒時玩伴朱五月將一步步拆解琴四月與吳惠賞身分錯置的真相。另外，超級大咖的客串來賓也將登場。

近年來韓劇除了主打女的美、男的帥吸睛外，也經常在劇中加入「驚喜彩蛋」，意想不到的大明星現身客串，常常讓觀眾為之驚艷。在《我的女兒琴四月》中，以綜藝節目《Running Man》走紅的知名主持人劉在錫就扮演「超級大彩蛋」，不只客串演出，還一人分飾三角，大秀演技也增添不少笑料。

45歲的劉在錫在韓國擁有超高人氣，出道超過20年的他，粉絲年齡層超廣，從5、6歲的孩童到70、80歲的長輩都愛他，再加上人品佳、有禮貌、提攜後輩不遺餘力，在韓國被稱為「國民MC」（國民主持人），綽號「劉大神」。

劉在錫因《無限挑戰》中的拍賣會上，被《我的女兒琴四月》金牌編劇金順玉以2000萬韓元競拍得標，因此加入《我的女兒琴四月》劇組，劉在錫在劇中以3種身分演出，先是客串琴四月母親的貼身祕書，後又演出一名天才畫家，最後一次亮相則是以本尊大明星身分現身，成了琴四月在劇中的偶像。尤其在扮演無厘頭的天才畫家時，劉在錫戴上長長的假髮配上圓框眼鏡，還在鼻子下方貼了一抹小鬍子，拿著拖把和水槍蹦蹦跳跳的在牆上作畫，不顧形象搞笑演出，劇迷看了大讚劉大神真的很可愛。

(中時)

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