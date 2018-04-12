痛批柯P擺爛 丁守中：台北市需要一個大巨蛋

圖/丁守中辦公室提供

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中時電子報
綜合報導

延宕多時的大巨蛋案停工快滿3年，引發連串爭議。台北市長參選人丁守中今天重申，柯P就任市長後，先猛打包括大巨蛋在內的五大弊案反商，現在卻變成「五大空案」，不了了之。丁守中指出，大巨蛋爭議總要協商、要解決，不能再擺爛，「柯P自己開外科手術，會開腸破肚後讓病人擺爛嗎」？

丁守中也指出，民眾希望能在大巨蛋看棒球、看表演，事實上，台北是需要一個大巨蛋，要有一個國際場館，能舉辦國際級體育競技與各類活動。既然現在市府只能說逃生動線會有問題、容留人數太多有問題，就讓法律歸法律，該完工就讓它完工。

他也強調，北藝、巨蛋兩個這麼大的爛尾樓位在台北的蛋黃區，讓人無法接受。畢竟大巨蛋使用執照的核發是操縱在市府手上，如果有安全疑慮，直接限制營運進場容留人數就好。同時大巨蛋完成也能創造更多就業機會。

丁守中今天對媒體作了以上表示。為關心大巨蛋問題，丁守中日前才與藍營議員去大巨蛋會勘，踢爆因停工釀生除鏽等額外支出恐逾17億元。他也指出，大巨蛋是民眾關切焦點，根據民調，百分之七十五的民眾不滿意柯P處理方式，認為是他執政的最大包袱。

至於大巨蛋的解決之道，丁守中說，現在柯P找不到人家任何其他問題，只能幫人穿小鞋，說大巨蛋不能辦演唱會，結果「全是政治炒作」。他也反問，「大巨蛋能拆掉後再賠嗎」？一旦如此，市府預計要賠350億，一旦告輸都是市民買單。

(中時電子報)

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