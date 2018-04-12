國軍招募深入校園 秀儀隊蛙人操演

2018年04月12日 13:03 中時 許素惠

國軍深入校園招才，蛙人操演莒拳，非常精彩。（許素惠攝）

國軍蛙人身材令學生羨慕屏息。（許素惠攝）

國軍蛙人演練拳操。（許素惠攝）

日前國軍在超商門口擺攤招募人才，被譏為像算命攤，如今改弦易轍深入每一校園，海軍陸戰隊學校前進虎尾大成商工徵才，大秀儀隊操、兩棲蛙人操、莒拳等，整齊畫一的隊伍，英勇挺拔的儀態，果然擄獲不少學生的心，女生比男生還動容。

國軍陸戰隊學校教育長李祖光上校、海軍陸戰隊退伍協會理事長郭永興等，率領相關招募業管單位主管及畢業校友，前往大成商工進行國防宣導與招募，鼓勵學生立定志向踴躍從軍，勇於挑戰自我。

宣導與徵才有別於一般就業或升學博覽會的靜態講解，特地安排陸戰儀隊實施操槍演練、莒拳隊型場、擊破操演、以及海軍陸戰隊各部隊的服裝展示，高帥挺?的儀隊真槍操演，動作及隊形變化整齊畫一，掌聲如軍。蛙人操更展現出雄壯威武，蛙人古銅的膚色閃閃發亮，尖叫聲不絕，不少學生大呼「我願意！」

招募小組也仔細說明國軍招募班隊、戰鬥加給、薪資待遇、留營慰助金及部隊訓練概況，學生紛紛提問，宣導活動將募兵政策、國軍的現況與前景展現得更完整，希望應屆畢業生有更多優秀人才投入國軍行列，以達推廣募兵政策成效。

李祖光表示，國軍有完善的制度與配套措施，鼓勵同學能盡速立定志向，以加入軍旅為目標。大成商工校長賴信成指出，軍中是個有紀律、有制度的團體，而且工作穩定，生活相對保障，大家可以評估結合性向加入。

郭永興表示，大家從陸戰隊退伍後可以加入各縣市的退伍協會，持續凝聚陸戰隊退伍弟兄情感力量，並結合各界資源、關懷社會，相互扶持攜手並進。

(中時)