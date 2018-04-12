花蓮血庫告急.華紙百壯士挽袖捐熱血

2018年04月12日 14:39 中時 許家寧

花蓮華紙廠內員工利用休息時間，前往捐血車捐血。（許家寧攝）

華紙廠花蓮廠務處長戴仁勇說，響應挹注花蓮血庫，善盡企業責任。（許家寧攝）

花蓮血庫告急，受到0206地震期間密集捐血及清明連假影響，民眾捐血意願低落，花蓮捐血站每月預估募血目標3400袋，上月只募得2000多袋，各種血液都未達到7天安全庫存量，中華紙漿花蓮廠今日號召廠內100多名員工挽袖捐血，募得130袋熱血，挹注花蓮假期過後血荒問題。

花蓮捐血站醫事檢驗師吳怡瑩表示，0206地震之後，緊接而來春節年假和清明節連續假期，都對募血造成排擠效應，造成民眾捐血意願低落，原則上，血液安全庫存量為7至10天，目前花蓮站庫存尚有5天半，A型、B型及O型血液，都未達安全庫存量。

吳怡瑩說，花蓮縣每月捐血目標3400袋，受到地震與寒暑假影響，造成血液供應較缺乏，因此亟需仰賴花蓮在地企業響應，這次感謝華紙員工挽袖捐出130袋，共3萬CC熱血，也呼籲捐血人踴躍捐血，幫助醫院急需用血病患。

華紙廠花蓮廠務管理處長戴仁勇說，除響應愛心捐血活動不落人後，花蓮廠近年投入約10億元進行排放汙水及空氣改善，目前廠內廢水每天24小時與環保局進行連線，即時監控廢水排放數據，預計年底廠內3支煙囪也會完成連線，讓空氣符合民眾期待。

(中時)