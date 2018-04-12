影》基襪大戰爆發鬥毆 田中驚險奪勝投

紅襪投手凱利(左)毆打洋基奧斯丁。(美聯社)

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中時電子報
洋基賈吉(中)用鎖頭功對付紅襪凱利。(美聯社)

「基襪大戰」演變成了肉搏戰！12日兩軍交鋒，兩度爆發清空板凳的混戰。

3局上，洋基奧斯丁(Tyler Austin)滑二壘時做出低級滑壘的動作，踢到了紅襪補位的游擊手霍特(Brock Holt)右腳，兩人發生口角，雙方球員衝上場對峙，紅襪主場的觀眾都很興奮。

7局上，紅襪投手凱利(Joe Kelly)一記時速98英里的直球擊中洋基奧斯丁左背部，奧斯丁當場摔棒丟盔上前幹架。奧斯丁之前已經閃過了一球，加上這球顯然是報復他的低級滑壘，因此他無論如何也不能忍。

凱利很酷地說：「來啊！」他當場把奧斯丁按在地上打，隊友全跑出來幫忙。洋基賈吉(Aaron Judge)橫身在中間勸架，他特別高大的身子很快就隔開了凱利和奧斯丁。這次的衝突比第3局的嚴重，紅襪觀眾更興奮了，大聲鼓譟。

凱利、奧斯丁、洋基投手康雷(Tommy Kahnle)遭到驅逐，事後跑來抗議的洋基三壘指導員也被驅逐。紅襪林子偉未上場，洋基最後以10-7打敗紅襪。

前役慘敗給紅襪的洋基派出田中將大先發，他又挨了雙轟，5局被打6分，不過洋基隊友幫他打了10分，包括捕手桑契斯的雙響炮(4分打點)，保護他拿下勝投。田中前4局投得平穩，直到5局下被紅襪一舉灌進5分，其中馬丁尼茲(J.D. Martinez)還敲出滿貫轟，田中容易挨轟的毛病再度浮現。

(中時電子報)

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