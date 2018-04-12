農民職災保險11月試辦 月費20元可給付61萬元

2018年04月12日 13:37 中時 楊騰凱

現行農民健康保險（農保）僅有生育、身心障礙給付及喪葬津貼等3項給付，獨缺職災給付，成為社會保險缺口，行政院今（12日）通過《農民健康保險條例》，11月起試辦農民職災保險，每月保費約20元，若因職災導致失能，最高可一次領61萬元。

農委會輔導處長朱建偉表示，現行的農保的月投保金額為1萬200元，因此農民職災保險的投保金額也比照辦理，在保費部分，將由農民及政府分擔，農民負擔60％，政府補助剩下的40％，實際每月保險費仍待精算師確認，不過目前初估為30元左右，若以農民負擔60％來看，每月保費大約只要20元，負擔並不會太重。

朱建偉指出，在給付方面，若農民因務農產生職災傷病，最高可給付2年，共24個月的傷病給付，首年每月給付金額為投保金額的70％，也就是7140元，次年每月給付金額為投保金額的50％，也就是5100元。若農民因農務導致失能（身心障礙），最高可一次領60個月的投保金額，也就是61萬2000元，最低則是1個月的投保金額，也就是1萬5300元。若因職災導致死亡，則給付喪葬津貼30萬6000元給遺屬。

農委會輔導處農民福利科長王東良補充，至於醫療費用部分，到時農民投保職災保險後若發生職災，包括門診、住院都會給予現金給付，不過確切的給付金額，仍在計算當中。

朱建偉表示，現行農保也有喪葬津貼和身障給付，和農民職災保險重疊，若農民兩種保險都有投保，給付也僅能擇一領取，不可兼領，由於職災保險的給付優於農保，相信農民會以職災保險的給付為主。

朱建偉指出，農民職災保險預計11月1日起開始試辦，到時農民可向各地農會申辦，條件就是要有從農事實，目前已保農民健康保險的118萬人，皆可依自身意願加保職災保險，到時政府也會審查，確認其有務農事實。

(中時)