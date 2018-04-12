圖輯）丹麥離岸風電系列：離岸風機供應鏈 在丹麥小鎮萌芽

MHI Vestas位在納克斯考的葉片製造工廠，為這個人口僅1.2萬人，創造了除了製糖業之外，另外一個工業／陳鷖人攝

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工商
葉片生產完畢後，放置在後方空地，等待運往各地，此處戶外存放地最高可放置120支葉片／陳鷖人攝
每支葉片，透過特殊設計吊車吊起包裝，移至港邊等待運送／陳鷖人攝
包裝完畢的葉片，將透過船運送往世界各地風場，圖中葉片即將送往沃旭能源位於德國的風場／陳鷖人攝
日前MHI Vestas已與天力離岸風電簽署合作備忘錄，對於未來風機葉片能否出現MIT台灣製造產品，MHI Vestas風機葉片廠副總裁Bo Vermund Jensen樂觀地表示期待／陳鷖人攝
從納克斯考坐上渡輪度過朗厄蘭海峽後，驅車往西北約3小時車程就會抵達Siemens Gamesa位於布蘭德的機艙組裝工廠。這座工廠主要是生產4MW以下小容量風機機艙等產品，為當地創造近4千個工作機會／陳鷖人攝
工廠外面掛著Siemens Gamesa全球客戶的國旗，赫然可見我國國旗也在其中／陳鷖人攝
工廠左側，工作人員正在進行離岸風機輪轂組裝工作／陳鷖人攝
工廠右側，工作人員正在進行離岸風機機艙組裝，風機機艙組裝包含機艙與發電機，需要經過三站組裝測試，圖為Siemens Gamesa型號D6機艙，因應德國客戶要求，將機艙漆上紅色／陳鷖人攝
機艙需要經過安裝發電機等步驟，這是整個工程最後一站，工作人員對機艙進行所有功能測試，包含轉動偏航、煙霧偵測、火災警報測試等／陳鷖人攝
風機製造完成後，還必須在岸上實際運轉進行功能測試，之後才能移至海上／陳鷖人攝
去年MHI Vestas在岸上建造兩隻8MW測試用風機／陳鷖人攝
MHI Vestas測試用風機現在仍在運轉發電，未來MHI Vestas最新型的9.5MW風機也將投入市場，產生電量約等於7

在丹麥，全球連兩大風機系統商Siemens Gamesa和MHI Vestas在沿海各地設立葉片、機艙、發電機、風機組裝廠等風機零組件工廠，成為當地重要的產業，更為當地居民創造了工作機會。

(工商)

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