美軍高調南海演訓 陸媒：破壞南海和平

2018年04月12日 14:46 中時 楊家鑫

美軍航母戰鬥群日前在南海進行演訓，而「恰巧」這幾天大陸海軍也將在海南島附近演習。大陸《環球時報》引述匿名學者表示，美方此次刻意突出輿論造勢，其高調的原因有三，一是與中國南海演習唱「對台戲」。二是做破壞南海和平穩定的「攪屎棍」。三是要在中國、東協友好中「摻沙子」。此外，報導也提到，大陸此次海軍演習是為了釋放出「東海、台海、南海是中國核心利益」的信號，任何國家、任何人都不可以挑戰這個底線。

大陸《環球時報》報導稱，日前美國「羅斯福」號航母在南海爭議水域進行演練，並邀請一些菲律賓軍官和記者到場。在20分鐘內，20架F-18戰鬥機在「羅斯福」號航空母艦上起降，強力展示美軍實力。

報導引述一位匿名的政治傳播和公共關係學者表示，這次美方似乎刻意突出了輿論造勢。美方如此高調，其中必有緣由，一是與中國南海演習唱「對台戲」。二是做破壞南海和平穩定的「攪屎棍」。三是要在中國、東協友好中「摻沙子」。

就在「羅斯福」號航母進入南海之際，中國航母遼寧艦及其護衛艦船也出現在南海。4月10日，大陸海事局對外發佈航行警告稱，中國海軍11日起將在三亞南部海域進行3天軍事訓練，在相關海域實施臨時禁航。此次管制海域在三亞外海，管制區域非常大。面積約達8768平方公里。

報導稱，南海地區的穩定，包括東海、黃海、台灣海峽兩岸的穩定，關乎中國核心利益。尤其近期美國針對兩岸關係出台了《台灣旅行法》及一系列其他行動，這顯然是對中國國家主權的挑戰，是在製造地區不穩定因素。這時中國舉行軍演是釋放一個信號，維護國家主權獨立完整是中國的核心利益，是底線，任何國家、任何人也不可以挑戰這個底線。

(中時)