台中瑞穗國小百年校慶 校友江啟臣雨中起跑

江啟臣雨中起跑，邀請校友回娘家歡慶瑞穗國小百歲生日。（陳淑娥攝）

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瑞穗國小太鼓隊揭開序幕，百歲校慶一系列活動起跑。（陳淑娥攝）

台中豐原區瑞穗國小100歲囉！校友立委江啟臣12日回母校，雨中與大家在嶄新的七彩跑道上起跑，象徵百年校慶一系列活動正式登場，他熱情邀請校友5月12日一同回娘家為學校慶生。

瑞穗國小「薪傳百年 精彩瑞穗」校慶活動起跑記者會，12日在學校太鼓隊揭開序幕後，由百週年校慶主委暨立委江啟臣、專委王淑懿、校長尤長亮及家長會會長宋明偉等人出席。

江啟臣表示，他是瑞穗國小畢業的，子女也讀瑞穗，對學校有深厚的情感，雖然有些校舍已經更新，不同於當時就讀時的情景，但是美好的童年記憶永存，這次百週年校慶，校方籌劃一連串的活動都非常精彩，歡迎校友一同回來母校看看，為學校慶生。

校慶系列活動將於5月1日以校園師生美展、老照片、畢業紀念冊及獎盃等展覽活動為創校百周年校慶揭開序幕。當晚7點在豐原體育館舉辦校慶音樂會。5月5日上午8點特別擇定學校創建所在地豐原慈濟宮熱鬧出發，進行學區踩街活動，回顧過往亦展望未來，別具教育意義。

5月12日校慶活動當日，瑞穗學童們將在江啟臣協助爭取下新建完工的PU跑道上，精心表演嘉年華進場、運動競逐，且有學童共同參與切一百個蛋糕、祖孫三代瑞穗人合影、時光走廊老照片展及校友回娘家感恩餐敘等慶祝活動，校慶活動盛況精彩可期。

(中時)

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