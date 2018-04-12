象鼻岩又遭釣客綁高空橫渡繩　瑞芳區長：別再拿命開玩笑！

2018年04月12日 14:37 中時 張穎齊

消防隊為了拆除象鼻岩的鋼釘，必須冒著風雨涉水而過進行拆除，費時又費力，相當辛苦。（張穎齊攝）

象鼻岩周邊暗礁屢屢發生有釣客以高空橫渡的方式，在岩石上嵌入繩索鋼釘，對此，瑞芳區公所與警消聯合到場拆除繩索。（張穎齊攝）

玩命釣客！新北市瑞芳區深澳灣附近的知名景點象鼻岩，又遭到釣客以高空橫渡的方式，在岩石上嵌入繩索鋼釘，瑞芳區公所獲報後，於今（12）日上午10時聯合警消單位，到場拆除繩索，區長陳奇正對於此種亂象，沉重呼籲：「釣客不要再拿生命開玩笑了！」

象鼻岩是許多遊客與網美拍照打卡的名勝景點，但卻屢屢發生有釣客為了到「比較好釣」的水域垂釣，而以高空橫渡的方式到達象鼻岩旁的外礁，除了冒著生命的風險外，還破壞了礁岩的自然生態，政府對此已作出嚴正宣導，甚至前新北市副市長侯友宜都帶隊到場拆除。

陳奇正表示，去年9月起連續3次發現象鼻岩週邊岩岸遭人違法掛上橫渡繩索，大玩「高空橫渡」險象環生，公所展現高效率立刻剪斷，冬天由於東北季風增強消聲匿跡一段時間，近來由於東北季風減弱，釣客有蠢蠢欲動跡象，公所組成聯合巡查小組持續不間斷在象鼻岩與酋長岩周邊海岸巡查。

陳奇正說，今天發現增釘三隻鋼釘且繩子又被綁回去了，無疑「挑戰公權力」，市府團隊展現最高效率及公權力，消防人員在1個小時立即剪斷繩索，並用鋸子鋸除鋼釘。

「依法開罰！」陳奇正指出，依照海岸法規定，為保障公共通行及公共水域使用，近岸海域及公有自然沙灘不得為獨占使用，並禁止設置人為設施，民眾在象鼻岩岸上釘鋼釘、拉繩索之行為，將被處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

瑞芳區公所指出，後續也將持續與聯合警消加強巡邏勤務密度，逮捕到違規民眾當依據上開法令規定辦理，希望民眾遵守法律不要以身試法。

(中時)