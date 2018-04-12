軍人年改半數不受影響 確保退撫基金30年不破產

2018年04月12日 14:21 中時 張理國

行政院長上午通過高度敏感的軍人年改案，確認樓地板為38990元，服役20年起支俸率為55%加2%，退休俸率上限軍官改為90%，士官改為95%、18%本金改革後第11年歸還，政務委員林萬億表示，改革後51.69%不受影響，提高俸率上限是基於國軍「長留久用」考量，新制仍規劃7月1日上路；退輔會表示，受影響士官為5050人，校官49029人，將官為2233人。行政院表示，政府將分10年注退撫基金1000億元，仍可確保30年後不會有立即破產疑慮。

行政院會通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，退輔會表示，依照最新退輔新制草案版本，已支領一次退伍金，每月18%優存利息低於38990元樓地板者不受影響，林萬億說，包括原俸率低於55%都也不受影響，兩者合計超過51.69%。

至於一次退優存利息超過最低保障者，新的版本是分年調降為6%。而領月退未高於最低保障樓地板者不受影響；原領月退所得（含18%）高於新制月退休俸者，分10年平均調降，18%本金由第1年歸還改為第11年歸還。

最新變動的俸率部分，林萬億表示，軍官俸率上限由85%改為90%，士官上限為95%，是各方討論的結果，包括蔡英文總統在內，主要是考量軍士官每服役一年，都有一定的貢獻，為何需要在年限上設定那些年就不採計？因此基於「長留久用」的概念，改為以上限規範，不以原先年資採計35年為限。

退輔會副主委呂嘉凱表示，受軍人年改方案影響人數，士官有5050人、校官49029人、將官2233人受影響。林萬億表示，優惠存款利率改革後節省的金額將挹注退撫基金，政府也會分10年挹注1000億元。

林萬億去年表示，軍人年改，可延後軍人退撫基金至少30年不會有破產疑慮，屆時還會有1931億的基金，對於新的調整，林萬億相信，基金額度雖會減少，但30年後仍不會產生立即破產疑慮。

(中時)