北市府遭批變淫窟 柯P：大家都有太太 女兒

2018年04月12日 13:52 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

北市府接連爆出性騷擾案件，台北市議員汪志冰昨質詢時痛批北市府快變成「大淫窟」，台北市長柯文哲今表示，「大家都有太太、女兒，這種事情還是要減少，北市府有設立性平辦公室，該檢舉、該處理，還是會辦」。

台北市政府昨爆出有教育局黃姓專員上班打電動，還被檢舉偷拍女性美腿，不只市府同事、洽公民眾都受害，他還將影片上傳色情網站分享，被害女性恐達上千人，甚至驚傳還在上班期間，看A片手淫。台北市長柯文哲昨赴議會備詢時，市議員汪志冰怒批市府快變成大淫窟。

汪志冰表示，你們（北市府）一天到晚，在哪邊嗡嗡來嗡去的，結果那邊忙著打game，忙著在那邊看A片，這樣的市府像話嗎？之前客委會主委曾年有被指控對員工性騷擾，北農的女職員跟駐衛警又在辦公室偷情，接連爆出性騷擾案件，北市府簡直快變成「大淫窟」。

對此，市長柯文哲今上午出席內湖大港墘公園啟用典禮後受訪，他說，這種行為不好，大家都有太太、女兒，該處理還是處理，這種性騷擾事情還是要減少，北市府設有性平辦公室，該檢舉、該處理還是會辦，性平辦公室還是要受案辦理。

網友說，「市長本來就無能市政，現在又忙著選舉連任而無心市政，市長說離職的都是沒油水可抽的，那麼還留在市政府的公務員當然就是能過爽爽的囉」、「又不只天龍國」。

(中時電子報)