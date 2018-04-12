新竹南寮淪「棄養首選」 野狗圍攻祖孫害摔車

婦人遭野狗攻擊成傷。（徐養齡翻攝）

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中時

新竹市50多歲葉姓婦人12日上午騎機車載孫女行經南寮漁港時，突遭一群野狗圍住，咬住背包造成祖孫倆摔車，下肢掛彩，對此動保所感慨南寮港已成民眾棄養天堂，將派人了解並進行捕捉。

「活到50多歲第一次遇到！」葉姓婦人餘悸猶存表示，早上8點多載孫女經過港區舊漁會附近，野狗突然衝出來，直接咬住背包，拖著車不放，害她們機車摔倒，背包帶也斷了，腿部摔傷送醫。

葉婦將她受傷的照片PO上臉書，引起網友議論，有網友認為，南寮野狗成群已經不是一、兩天的事，平日帶小孩去風箏公園也會遇到野狗，令家長擔心。但也有網友為狗兒抱不平，指南寮浪狗都很怕人，躲都來不及了，豈會攻擊？

葉婦表示，質疑真實性的人，可以早上7、8點去當地走看看，保證會發生在自己身上，可能因為早上狗兒餓了，攻擊性比較強，才會追車攻擊。網友附和說，若此狀況不改善，讓更多早起運動的老人或遊客被攻擊，對在地形象也是一種打擊。

新竹市動物保護及防疫所所長楊礎遠坦言，南寮港區因腹地大又空曠，成了不少民眾的「棄養首選」，加上遊客又會帶吃的來，狗兒就容易被吸引聚集，造成流浪狗數量愈來愈多，將派員到事發地了解並針對攻擊性犬隻進行捕捉。

楊礎遠說，多數在流浪犬不具攻擊性，就算追車也不會窮追不捨，若遇到會攻擊的犬隻，民眾應保持冷靜，可持棍子或拿石塊擊地恫嚇，一般能順利嚇退，要是碰到傷人攻擊，則可主動回擊自保，行為不會違反《動保法》。

(中時)

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