傳CEO夫和張靚穎通話「感覺很愛她」 網友指出疑點

張靚穎最近傳出與馮柯婚變。（圖／取自張靚穎微博）

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中時電子報
網傳空姐網友巧遇馮柯。（圖／取自搜狐娛樂微博）
網友稱馮柯登機前不斷向張靚穎通電話。（圖／取自搜狐娛樂微博）
網友大多不採信。（圖／取自搜狐娛樂微博）

大陸歌手張靚穎2015年在演唱會上向CEO男友馮柯（原名：馮軻）求婚，隔年兩人完成婚事，卻爆出張母反對，近日張靚穎傳離婚，本人暫無回應。今(12日)陸媒傳出有空姐網友在機場捕獲馮柯，稱他全程向張靚穎報平安、討論作品，「感覺很愛她啊」，但許多網友大多不相信。

張靚穎與CEO老公馮軻2年婚姻最近傳出亮紅燈，去年10月分居，但也有人稱因張母扣住戶口名簿，兩人其實根本沒領結婚證。今據《搜狐娛樂》報導，有位空姐網友稱在飛機上巧遇馮柯，說：「馮軻（柯）今天坐了我飛的航班回北京，起飛前一直在打電話（說你那首歌什麼什麼、你的專輯怎麼怎麼），航班中聽的也是張靚穎的歌，感覺很愛她啊」。

該空姐網友又說：「打電話聊天不像是離婚的兩人，事無巨細啊，航班延誤一點點，馮軻（柯）問我落地時間之後，馬上又打電話匯報」，但對此許多網友都不太相信，酸說：「請問這位空姐是不是馮軻（柯）本人？？連馮（柯）軻跟誰通話聽誰的歌都一清二楚」、「這個空姐一直盯著別人手機看嗎？」、「心疼張靚穎」。

(中時電子報)

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