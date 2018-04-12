軍人年改可領多少？實例算給你看！

圖為國軍訓練狀況。(本報系資料照)

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中時電子報

行政院今天（12日）拍板軍人年改案，樓地板金額訂為38990元，服役20年起支俸率訂在55%，年增率2%；另一方面，原18%優存利率也將分年調降至6%。

18％掰了！政院拍板軍人年改 樓地板38990

大家可能會擔心，新制是否對自己有影響？其實，每月優存利息低於38990元者沒有任何影響；原領月退休所得(含18%)高於新制月退休俸，則分十年平均調降。

至於新制的月退俸怎麼計算？公式為：每月可領金額=最後在職本俸*2*俸率。月退休俸起支俸率為55%，每增加服役1年，俸率增加2%，依服役實際年資計，軍官不得超過90%，士官不得超過95%。

舉例來說，如果軍官服役26年退伍，套公式就是55%+ (26-20)x2%=67%；若軍官服役38年退伍，套公式就是55%+ (38-20)x2%=91%，由於超過門檻，適用90%。

舉士官為例，如果士官服役39年退伍，套公式就是55%+ (39-20)x2%=93%；若士官服役41年退伍，套公式就是55%+ (41-20)x2%=97%，由於超過門檻，適用95%。

(中時電子報)

中校11級月退俸試算表。(退輔會提供)
中校12級月退俸試算表。(退輔會提供)
一等士官長20級月退俸試算表。(退輔會提供)
一等士官場11級月退俸試算表。(退輔會提供)

18％掰了！政院拍板軍人年改 樓地板38990
軍人年改半數不受影響 確保退撫… 政治測謊機》蓄積能量選北市長？…

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