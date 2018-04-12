踢爆13萬做齒雕換滿口爛牙 小模牙齦萎縮毀美顏

2018年04月12日 13:48 中時電子報 吳品瑤

外型兼具甜美可愛與性感的網拍模特兒鍾以希，為求上鏡更完美，今年2月前往信義區某診所花大錢做「美白牙雕」，號稱不需要磨牙就能美白，讓許多愛美女孩趨之若鶩，然自己卻遇上不肖業者，不僅療程沒成功，還得到一口爛牙，甚至有爆牙的情況，外觀明顯劣化，她為此求償，沒想到醫生卸責、店長威脅不能公開否則違法，讓鍾以希氣翻把整起事件始末爆出！

鍾以希表示以12張「很醜的照片」加上自身慘痛經驗，來警惕愛美女孩小心被賺黑心錢，她表示近來「不磨牙牙齒美白、鑽石牙雕、美白牙雕」很夯，但其實自己做了療程後，坦言「就只是樹脂之類的材質包覆牙齒造成的假性美白」，目前也沒有正規的牙醫診所願意做此療程，理由是此療程傷牙齒、難清潔保養且「要做到不暴牙真正美觀的很難！而且它頂多維持不到兩年！」。

鍾以希也表示，這個項目不普及，因此很多店家就地喊價，從5、6萬到10幾萬都有，而自己因為醫方沒說實話加上有認識的女孩推薦因此非常相信，而成了「花了13萬，花大錢又做最爛最醜的世界倒霉鬼」，表示該店店長從她第一次去到第一次回診，「都在騙我說做了牙雕包覆後會減少細菌跟蛀牙，髒東西也不會跑進去」，沒想到回診拆牙雕時才跟她說實話，表示髒東西會從內側牙齒跑到前面，她既無牙縫也不能剔牙，怒質問：「是要我牙齒髒到爛掉？」。

此外，醫生還把她原生的整齊牙齒做成超醜暴牙，鍾以希本以為拆掉就沒事，沒想到牙齦不但萎縮，牙齒形狀也變了，隙縫變大還變得敏感，醫生反而說是她自己的作息跟飲食習慣造成的，卸責推託，待她要離開時，店長甚至威脅她不得公開此事，否則違反醫師法，讓她直呼可笑。

而鍾以希手上握有醫師卸責的全程錄音跟證據，然診所事後只願退還2萬元，她氣得在臉書爆出整起事件，要愛美的女孩別成為黑心沒醫德的業者眼中的肥羊，「真的不要碰所謂的「不磨牙牙齒美白、牙雕」等等來路不明的東西！！

牙齒是不可逆的！！」，表示公布此事後有收到許多做過美白牙雕的女生傳來的私訊，情節輕重皆有，讓她感嘆：「錢再賺就有了，但牙齒真的回不來了！」。

(中時電子報)