到宅沐浴給老人最大享受 愛志旺居家式服務揭牌

2018年04月12日 14:41 中時 陳志祥

「愛志旺居家式長照機構」是全台第1家營利居家式長照服務機構，結合日本「愛志」（EARTH SUPPORT）公司專業經驗，提供細心的居家服務，展現旺旺集團關懷在地鄉親，今（12）日由旺旺集團董事長蔡衍明與日本「愛志」社長森山典明共同揭牌，正式投入照顧台灣銀髮族的行列！

目前65歲以上高齡化比率，日本占有27.3％、台灣15％、中國大陸上海市21.8％，2016年旺旺集團攜手日本「愛志」於上海成立第1家「愛志旺」的老年人日間照料中心，而台灣「愛志旺」也開始營運，不管上海或是台灣的「愛志旺」，公司理念都是「優質、迅速與安全放心」。

愛志旺居家照顧的服務項目，包括基本日常照顧、基本身體照顧，必要時配合各項代購、代領與代送服務，還有協助長照2.0無法支援的自費服務，「愛志旺」總經理吳秀珍表示，「愛志旺」的優勢是傳承日本「愛志」豐富的專業技術，未來希望成為台灣居家照護的代名詞。

「愛志旺」本著惜緣、思源，希望做到在地養老的老年人需要被人照料的時候，透過專業居家養老服務團隊的支持，讓他們能夠繼續留在自己熟悉的生活環境，保有自己的生活方式，享受高品質生活。

因此，到宅服務是「愛志旺」的根基，秉持旺旺集團重視孝道的美德、日本「愛志」公司不畏艱難的創業精神，為台灣老人實現感動的服務，尤其「到宅沐浴服務」是「愛志旺」的技術核心，「愛志旺」已經引進全台第1輛無燃料的沐浴車。

「到宅沐浴是送給老人生命餘年最大的快樂！」日本「愛志」社長森山表示，他已從事到宅沐浴40多年、也被人感謝了40多年，到宅沐浴工作雖然壓力大，但是看到老人享受沐浴快樂的愉悅表情與家屬流淚的感動，已經值得持續做下去。

到宅沐浴是日本「愛志」26項居家服務最受歡迎的項目，也使得愛志成為全日本最大的到宅沐浴公司，擁有1500輛沐浴車，森山說，很多老人在生命的最後幾年的最大享受就是沐浴。「愛志旺」因而結合日本到宅沐浴的先驅，提供國內老人專業的沐浴服務。

目前到宅沐浴的費用為2500元。吳秀珍表示，不僅山區偏遠、甚至好幾10年沒有洗澡、插管病人、家住高樓等都能提供服務，而且沐浴的浴缸絕對不會漏水。在3個專業人員到宅沐浴的過程中，可以看到人與人互相關懷，這就是「愛志旺」最好的服務。

(中時)