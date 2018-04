2018年04月12日 14:00 中時電子報 簡怡欣

臉書個資外洩案持續延燒,8700萬筆用戶個資遭政治顧問公司「劍橋分析」(Cambridge Analytica)不當使用,就連執行長祖克伯的個資也被出賣。雖然受害臉書用戶多位於美國、英國等地,但台灣臉書官網也公布如何檢測個資是否被外洩的方式,提供民眾防範。

根據台灣臉書官網公告的「如何得知我的個人資料被分享給劍橋分析?」網頁檢視方式,用戶在進入該公告網頁後,點擊頁面上的登入鍵,輸入相關帳密資料,即可進入系統偵測,得知是否個資被外洩。

臉書個資外洩風波延燒,台灣臉書公告官方檢視方法。(圖/取自網站)

接著,確認網頁方框中顯示的字樣(如上圖紅框處),若出現「根據我們目前可得的紀錄,你或你的朋友都沒有登入過『This Is Your Digital Life』。因此,『This Is Your Digital Life』似乎並沒有與劍橋分析公司分享你的 Facebook 資料」等資訊,可稍稍放心。反之,用戶則要多留意個資遭其他應用程式和網站濫用的潛在問題。

(中時電子報)