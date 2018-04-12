萬一發生糧食危機 人類還能吃什麼？

2018年04月12日 14:44 中時 王嘉源

日本經濟新聞（中文版：日經中文網）12日報導，據預測，到2050年全球人口將比現在增加3成，達到98億人。伴隨著發展中國家經濟發展，蛋白質不足和環境問題引發擔憂，作為解決這些問題的關鍵而受到期待的是，源自植物的人造肉和食用昆蟲等替代性食品。以美國矽谷等為中心，相關領域的新創企業正在不斷誕生。

「如果不説的話，可能不會注意到（不是真的肉）」，不使用肉的漢堡「Impossible Burger」在美國引起了熱議。它的外表是普通的高級漢堡，咬上去會慢慢滲出肉汁。該漢堡在知名廚師David Chang開辦的紐約曼哈頓的餐廳「Momofuku Nishi」出售，價格為18美元起。

這種漢堡的開發者是矽谷新創企業Impossible Foods。該公司於2011年由美國史丹佛大學名譽教授Patrick Brown創建。他探究「肉味從何而來」，發現其決定因素是含有鐵成分「Haem（血紅素）」的分子，並通過基因重組從大豆的根部提取該分子。

從2016年的Momofuku Nishi開始，Impossible Foods目前向全美國900多家餐廳提供漢堡肉餅。該公司截至目前籌集到2.75億美元以上資金，投資者包括比爾·蓋茲等名人。2017年9月，肉餅月産能約達50萬公斤的工廠投入運行，發展速度迅猛。

該公司公關負責人表示，「2018年計劃拓展亞洲市場」。或許不久之後就能在日本吃到這種漢堡了。

據日經中文網報導，在美國，2009年創建的Beyond Meat也向「Safeway」等大型超市提供植物原料的漢堡和雞肉等。這家公司除了蓋茲之外，還有演員李奧納多·狄卡皮歐等人出資，産品擺在肉類展示架上出售，引發了話題。以至於畜産業界團體2018年2月向美國農業部請願，對於將這些人造肉標為「牛肉」、「肉」等提出了異議。

人造肉如此受關注的背後是環境問題。據稱，飼養食用家畜和栽培飼料需要地球上45％的陸地、20%以上的水資源，環境負擔很大。在歐美，素食主義者眾多，這也是原因之一。據Impossible Foods表示，生産該公司的人造肉所需的土地面積和水僅為生産牛肉的1/20和1/4，符合既憂心環境又希望享受肉味的消費者的偏好。

聯合國2017年修訂的推算顯示，現在僅為76億的世界人口到2050年或將增至98億人，到2100年達到112億人。隨著新興市場國家的經濟增長，對肉類等高蛋白食品的需求也將增加。這正是人造肉新創企業被看好、獲得資金的原因。

報導指出，其實，除了人造肉之外，在我們身邊還有其他受到期待的蛋白源。

聯合國糧農組織（FAO）2013年發布了《可食用昆蟲：食物和飼料保障的未來前景》報告，稱「有可能成為應對糧食問題的有潛力食材」。生産1公斤牛肉的需要8公斤飼料，而昆蟲肉則只需2公斤飼料，降至1/4。此外，據悉生産中的溫室氣體排放量也僅為牛肉的1/10甚至1/100，所需的土地也明顯更少。

昆蟲的營養價值高於肉和魚，富含優質蛋白質、纖維、鐵和鎂等微量元素。在歐美，吃昆蟲並非大眾飲食文化，不少人存在抵觸心理，但近年來，昆蟲逐漸以適合食用的形式實現産品化。

例如使用蟋蟀粉製成的「薯片」。2013年，美國哈佛大學一個寢室的幾名女生創立了Six Foods公司，意思是「不吃4條腿（家畜），要吃6條腿（昆蟲）」。她們成立公司的契機是到非洲和亞洲留學、旅行，發現當地人有食用昆蟲和蠍子的習慣，之後又看到了聯合國糧農組織的報告。

該公司的産品看起來與美國的大眾零食玉米脆片一模一樣。口味為鹹味、烤肉味、車達起司味等大家所熟悉的味道，不過平均每片含有大約1隻蟋蟀。她們通過網路影片來介紹自己的創意，眾籌到了7萬美元，並成功實現了産品化。

2014年成立的食用昆蟲公司美國EXO也在開發和銷售使用蟋蟀的蟋蟀能量棒（cricket flour protein bars）和營養食品。該公司還獲得了電通旗下的風投基金出資。在北美和歐洲，蟋蟀的養殖正在擴大。

此外，還出現政府放寬限制推動相關企業發展的行動。歐盟從2018年開始在成員國中統一昆蟲等「新奇」食品的審批手續。歐洲的NPO「國際昆蟲食品和飼料平臺」（IPIFF）發表聲明對此表示歡迎。從2017年7月開始，還允許使用來自昆蟲的蛋白質來生産魚飼料。

此類新創企業開發的昆蟲食品是發源於「西方」的熱潮，不過亞洲從很早之前開始就盛行食用昆蟲。日本長野縣的伊那市創造館舉辦「大昆蟲食博會」（持續至5月），展示了當地的水生昆蟲、蜂蛹，以及寮國、柬埔寨和泰國等國的昆蟲飲食文化。據説泰國還有直接油炸昆蟲的小吃。

大昆蟲食博會上還提議，在人類在火星設立研究基地的將來，將昆蟲作為不污染當地環境、可簡單培育出的食物。曾經，昆蟲在日本也被廣泛食用。昆蟲作為「未來食物」而時興的日子或許不遠了。

(中時)