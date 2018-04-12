年底大選陸客緊縮？ 兩岸業者私下協商

2018年04月12日 14:12 中時 王思慧

近來傳出4月至9月配額砍半，陸客人數持續下降，年底又有大選，旅遊業者表示，政府不幫忙，兩岸觀光業者只好私下協商，希望能有陸客基本量。還有業者認為，9月後專做陸客的旅行社、飯店會有倒閉潮。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，因年底九合一大選，大陸不願意陸客在選舉期間到台灣觀光，在選舉前兩個月，也就是9月應會在「大陸居民往來台灣通行證」的簽註上，控管陸客來台量。

許高慶說，兩岸觀光業者為了維持基本陸客量，只能私下協商。雖然旅行社早已不做陸客觀光團，改為東南亞團客，但收入的確大不如前，同樣遊覽車產業也很不樂觀。

至於4月至9月配額砍半傳言，中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁說，4月中旬後再觀察陸客量變化，屆時分析消息是否屬實。他認為，專做陸客旅行社，還有在花東、高雄和嘉義等飯店可能都要出售，預計會9月會有倒閉潮。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，先前有3月陸客團簽停止送簽消息，不過後來發現，今年3月份送件數只比去年同期減少8.7％，認為送件數減少應是因為花蓮強震。

黃正聰說，年底的地方選舉的激烈程度、敏感度較低，大陸應不至於採取強烈措施；且9月還沒到，要再觀察兩岸間的互動是否有變化。

觀光局表示，關於業界傳出對岸因選舉關係限制陸團來台的消息，目前並未獲得大陸海旅會正面答覆，重申歡迎陸客來台旅遊的立場不變。

(中時)