國學大師兒子控：侵佔他人財產 李傳洪是慣犯

2018年04月12日 14:23 中時電子報 生活中心

薇閣中小學董事長李傳洪被控侵佔，連薇閣中小學及薇閣基金會也是李自板橋林家手中搶來的。（本報系資料照）

「侵佔他人財產，李傳洪是慣犯。」已故國學大師南懷瑾的兒子南國熙這麼說道。繼文化大學董事長張鏡湖指控該校董事李傳洪意圖侵吞校產後，南國熙爆料，薇閣中小學董事長李傳洪也侵佔父親創立的老古出版社、著作權、遺物及古書等，連薇閣中小學及薇閣基金會，也是李自板橋林家手中搶來的。

南國熙說，李傳洪是慣犯，雖然他不認識張鏡湖，但看到文化大學的狀況，身為受害人的他也覺得很心痛，希望李傳洪現在到這個年紀，又這麼有錢，能有一點自覺和自省的能力。

南國熙接受《中時電子報》訪問時說，父親南懷瑾過世前20多年，追隨父親的弟子有4、50人，李傳洪也是其一，但南懷瑾曾說，從未收過入門弟子，更直言「李傳洪沒有資格供養我」，但李卻對外宣稱，是父親的大弟子，並供養南懷瑾。

南國熙說，父親2012年過世時未留遺書，那時他們才發現李傳洪透過真簽名、假內容的方式偽造文書，將父親名下的老古出版社過到自己名下，經向老古出版社往來的五家銀行中的兩家調閱資金往來，發現父親過世後三周內，被掏空2億元，目前全案還在香港法院審理中。

至於南懷瑾出版物的著作權，南國熙說，經他們在大陸提告，上海一中院（等同台灣的法院）一審已判他們勝訴，父親的著作權應歸子女所有，而非李傳洪。另外李還侵佔父親的身份證等遺物及二十多車的古書。

南國熙痛批，李傳洪不僅侵佔父親的出版社、遺物等，連薇閣中小學及薇閣基金會，也是從板橋林家手中搶來的，板橋林家的女婿還因此提告，雙方纏訟10年，最後李傳洪承諾每個月給林家女婿一筆錢，兩方才和解。

南國熙說，他不認識文大董座張鏡湖，但看到李傳洪現在又想來侵佔文大校產，實在覺得很痛心，也痛批李是慣犯。他說，很想跟李傳洪說，「你到這個年紀，也很有錢了，希望能有自覺、自省的能力。」

(中時電子報)