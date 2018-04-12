攻擊拖吊司機案 惡煞涉嫌販毒再被逮

新竹市陳姓男子參加攻擊拖吊司機案，又被查出涉嫌販毒。（徐養齡翻攝）

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陳男的車上被搜出毒品。（徐養齡翻攝）
新竹市警方在陳男手機中查出日前圍毆拖吊司機的影片。（徐養齡翻攝）

新竹市合理拖吊場日前發生拖吊司機遭人圍毆事件，7名惡煞持球棒攻擊還拿手機拍影片留念，警方破案後循線追查，查出其中1名陳嫌自組販毒集團，起出2、3級毒品，罪加一等。

合理拖吊場1名司機與劉姓男子發生拖吊糾紛，劉男不滿車子在1周內被拖走3次，連繳數張罰單，懷疑是拖吊業者存心找麻煩，找來朋友一行7人到拖吊場找司機算帳，分持球棒圍毆並狂砸辦公室。

其中1名陳姓男子在逞凶過程中，還疑似拿手機錄影留念，行徑非常囂張，最後全數被逮捕，拍攝的陳男還被查出涉嫌販毒，市刑大偵三隊循線追查，發現他自組販毒集團，在外滋事，儼然成為社會毒瘤。

警方密集蒐證後，11日前往陳男住處埋伏，趁他與小弟外出與藥腳交易時，將3人一網打盡，陳前幾天才因攻擊拖吊司機被捕，時隔幾天再次落網，這次還是更大條的毒品案，讓他當場氣焰全消。

警方指出，20歲陳男有毒品、傷害前科，涉嫌招攬小弟吸毒、販毒，靠此收入頗豐，年輕輕輕就當上頭頭，讓他有恃無恐，落網後被起出安非他命28包，總重50.43公克，K他命48包，總重44.66公克。

警方在陳男手機發現1甘人等前往拖吊場打人的影片，陳疑似就是拍攝者，全案依毒品罪嫌移送偵辦。

(中時)

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