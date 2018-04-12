2018海岸環境規畫參與式工作坊 成大探討綠色衝突議題

成大舉辦「2018海岸環境規畫參與式工作坊」，引進國際規畫與研究資源則希望借重國際經驗與思維，找到最佳化解綠能發展與生態保護間的綠色衝突。（成大提供）

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政府有意利用廢棄曬鹽灘發展太陽光電，環保界憂心濕地生態遭破壞，引發綠能發展與環保衝突等議題，成大邀美國柏克萊大學等教授舉辦「2018海岸環境規畫參與式工作坊」，探討綠能發展、環境衝突、地方發展等議題，3位美國教授分享其國際經驗，也走訪濱海聚落與民眾對談，探尋可能的解決之道。

成功大學水利及海洋工程學系王筱雯副教授、美國柏克萊大學景觀建築與環境規劃學系Randolph Hester及Marcia McNally教授、美國奧勒岡大學景觀設計系Yekang Ko教授，跨國、跨校以台灣西南沿海場域為對象，在成大舉辦「2018海岸環境規畫參與式工作坊」，探討綠能發展、環境衝突、地方發展等議題，3位美國教授分享其國際經驗，與學員走訪濱海聚落與民眾對談，彰顯科學研究民眾參與的重要性並探尋可能的解決之道，4月Yekang Ko將在奧勒岡大學繼續探討此一議題。

王筱雯指出，綠能發展與環保衝突等議題，不只發生在台灣，全世界都有類似的衝突，如何減少衝突又兼顧永續發展，是國際重要課題。工作坊討論內容包含太陽光電發展相關爭議、太陽光電建設之複合式利用等發展再生能源過程所必須面對的環境衝突等，除了成大研究生外，還有NGO組織、公部門事業等單位人員參與。

工作坊分為室內課程與戶外實作，其中，戶外實作走訪七股地區聚落、魚塭，與在地漁民、農民及相關權益者互動，透過與面對面訪談，了解地方民眾對於廢棄鹽灘地、魚塭等改做再生能源的想法，再從中探討再生能源設施與濕地環境的最小衝突，以及如何明智利用土地等概念。

王筱雯指出，工作坊邀集多元背景人士參與，目的要讓更多人了解生態環境與綠能發展議題，引進國際規畫與研究資源則希望借重國際經驗與思維，找到最佳化解綠能發展與生態保護間的綠色衝突，日後研究獲致的結論將提供政府做為永續環境管理規畫策略的參考。

(中時)

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