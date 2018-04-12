靜宜大學跨域合作亞馬遜AWS 培育雲端高級專業人才

2018年04月12日 14:39 中時 陳世宗

靜宜藉由充實網路設備及環境打造智慧應用校園，即時分析學生的學習軌跡，進行回饋輔導。（陳世宗攝）

隨著全球企業對雲端應用日益普及，專業認證人才需求快速增加！靜宜大學和世界知名雲端服務平台亞馬遜AWS（Amazon Web Services，AWS）跨域合作，引進創新的雲端教育，共同培育大數據、雲端運算服務、物聯網、人工智慧等專業人才；校長唐傳義說，校方還與知名企業產學合作，學生取得專業證照後，協助產業創新與發展。

靜宜負責合作計畫的資訊工程學系特聘教授李冠憬指出，全球企業對雲端計算專家的需求日益殷切，AWS是全球應用最廣泛的雲端服務平台；提供豐富的運算、儲存、數據庫、網絡、機器學習、人工智慧、物聯網、虛擬和擴增實境等雲端服務。

資訊工程學系副教授翁添雄說，AWS將提供靜宜大學認證講師授課計劃及相關資源，以協助學生提升雲端運算專業技能，為AWS認證及未來就業做準備，校方積極透過產學合作；藉由此成功個案，提供創新經營模式及技術，為企業培育雲端高級專業人員。

打造無邊界雲端學習環境與國際接軌！靜宜大學計算機及通訊中心主任蔡英德指出，未來可借重AWS的大數據、AI等雲端服務技術，形塑無邊界自主學習新風貌；藉由充實網路設備及環境打造智慧應用校園，能即時分析學生的學習軌跡，進行回饋輔導。

靜宜大學與AWS合作內容，包括提供師生課程手冊、練習認證考試機會、AWS實驗環境，及企業實務案例等。學生考取雲端技術國際證照後，協助至AWS駐國內外知名公司就業。

(中時)