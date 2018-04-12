總感到孤獨挫折 「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉曝曾陷躁鬱症

2018年04月12日 14:39 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，流行天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）近年來表現始終不如預期，繼先前遇上發胖和表演失常後，日前更向《時人雜誌》（People）自曝，自己於2001年被診斷出罹患躁鬱症（bipolar disorder），多年來一直接受著專業的治療。

瑪麗亞凱莉在專訪中透露，「我在2001年拍攝完《星夢淚痕》（Glitter）後，因為工作壓力過大被送醫診斷，因此被診斷出躁鬱症。」凱莉透露，在她的生活中，總感覺孤獨、否定和挫折，很擔心有人會將她的私生活曝光，愈來愈多的憂慮，最終成為壓垮她的沉重負擔。凱莉表示，自己在開始接受診療後，身旁「換了」一批樂觀的朋友，協助她一步步走出那困難的時刻。

多首歌曲稱霸美國與全球歌壇、擁有寬廣音域和海豚音的瑪麗亞凱莉，出生於美國紐約州，父親是名航空工程師、母親則是職業劇院歌手。父母親在她3歲時離婚，當時美國的種族隔離政策，讓她從小就不被愛爾蘭裔的母親家人接納。凱莉與哥哥跟隨母親生活，在母親影響下，高中就逐漸走上歌手的道路，但相較於歌劇，她對於流行音樂更加感興趣。

1988年得到哥倫比亞唱片總裁湯米·摩托拉支持，完成處女專輯《瑪麗亞·凱莉》，並登頂告示牌（Billboard）二百強專輯榜長達11週。由於嗓音、音域和包裝成功的關係，讓瑪麗亞凱莉擁有多次奪下白金唱片和被葛萊美獎（Grammy Award）提名的佳績。1993年《音樂盒》（Music Box）奪下千萬銷售，成為她生涯首張鑽石唱片，〈夢中情人〉（Dreamlover）與〈英雄〉（Hero）也成為她最知名的曲目之二。

擁有一對雙胞胎、並剛剛結束與澳洲億萬富翁派克（James Packer）短暫戀情的凱莉，目前仍全力準備年底即將出版的專輯。她表示，「目前的我已經很好，和大家分享我的挫折，也是想讓更多人注意身旁孤獨的朋友，是否也陷入了躁鬱症的困境。」

(中時電子報)