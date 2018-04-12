血汗社工只領22K 北市府挨批帶頭給低薪

2018年04月12日 14:38 中時 陳燕珩

家暴、兒虐和性侵等問題嚴重，第一線社工人員經常爆肝工作，北市議員許淑華指出，北市社工員平均每人每天負責7案，有人工時長達12小時，每月卻只領22K低薪，原因出在北市府委外合約訂了「薪資下限」，導致社福機構只願給最低薪，她不滿市府帶頭給22K，讓血汗社工被剝削，要求盡快檢討薪資。

許淑華12日在議會民政部門質詢指出，北市現有2407名社工員，公部門佔884名，民間機構則有1523名。去年北市社工服務案件高達100萬件次，每名社工每日平均負責7案，第一線危險通報社工每日服務近9件，負擔非常沉重，北市社工爆肝程度排名六都第3。

她進一步說，市府內社工平均月薪是3.8萬到5萬元，委外的社福機構只有2.8萬到4.5萬元。根據市府委外標案計畫規定，個案管理員可拿4.5萬元薪資，臨時人員時薪則有169元，不過市府與機構標案合約中，卻又寫月薪人員不低於2萬2639元，時薪人員不低於140元，薪資樓底板未免太低。

她質疑，社會局編列委外社工每人4.5萬薪資，社福機構實際卻只給2.2萬，這些錢跑去哪？社工爆肝超時，回家要寫報告，還得在深夜訪視，卻只能領最低薪，血汗到自己都需要心理輔導，實在不合理。她要求市府提高薪資低標，也應了解社福團體運作狀況，給予合理的經費，避免機構轉而剝削社工。

北市社會局長許立明表示，委外標案編列經費時，會以專業人員平均薪資乘上人數編列，給予機構「專業服務費」總額，讓他們依社工資歷去調配薪資。現在問題出在薪資下限過低，這部分會積極處理，一個月內會邀集各社福團體溝通，未來不論新進或資深人員，薪水要達到一定標準。

市府祕書長張哲揚則說，今年發包委外案件時，就會設法解決低薪問題，會要求社會局在新合約內容裡規範清楚。

(中時)