足球向下紮根 立委劉世芳爭取興建楠梓文中足球場

劉世芳為熱愛的足球孩子們，爭取興建專業足球場。（劉世芳辦公室提供）

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各級學校足球隊師生齊聚一堂，一起為足球努力。（劉世芳辦公室提供）
劉世芳與各級學校聯手打造足球培育的系統鏈。（劉世芳辦公室提供）

打造足球系統鏈，身兼高雄市足球委員會主委的立委劉世芳邀集陽信女足、鳳西國中、中山工商等共同啟動「高雄市東區足球列車」，擺脫過去單打獨鬥模式，打造從國小到大專的整合性培訓計畫，並宣布向體育署爭取興建楠梓文中足球場。

劉世芳接任高雄市足球委員會主委後，首先著手牽線陽信銀行作為高雄市女足最強力後盾，並在2016及2018年連續促成高雄市幼兒足球錦標賽，成功吸引了高雄及各縣市共90隊小小足球員共襄盛舉。

今年為了讓楠梓有國外球隊移訓與學校練習之專業足球訓練場地，更向體育署協助爭取「楠梓文中足球場興建計畫」之經費，目前刻正於體育署審核中。

劉世芳邀集不同年齡的學校足球隊在中山工商集會，說明帶動區域足球運動及運動產業發展計畫，也讓孩子們的訓練及比賽都能有符合國際競賽標準的場地使用。

劉世芳指出，如何促進台灣足球運動風氣必須從足球運動年齡向下扎根、與往上發展雙向進行，希望從設備、足球技巧、社團培訓多方出擊，從國小、國中、高中一路到大專，打造出全國最堅強系統鏈。

未來，還將協助成立俱樂部、社團球隊，讓球員與社團之間有良好的交流管道，從訓練裝備、聘請守門員教練到整合訓練比賽，盼能創造出優質的訓練環境及升學管道。

劉世芳也主張師法國際經驗，除了在去年1月，邀請日本甲組職業足球聯賽新潟天鵝足球隊來台灣進行移地訓練，並與台電進行足球交流外。

西班牙足球學院創辦的smart football教育系統，是足球強國西班牙青訓之基礎，其於2014年前往西非茅利塔尼亞擔任足球總監，成功讓該國足球排名在三年內從135 名成長到86名，今年更獲得「2017年度足協」獎項的經驗也值得借鏡。

(中時)

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