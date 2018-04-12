總統挨批就縮回去？張競：選民恐失望認為蔡政府沒GUTS

2018年04月12日 15:30 中時 楊家鑫

蔡英文總統13日將前往海軍蘇澳基地出海視導，被視為針對大陸海軍近日在南海的演習，有媒體引述知情人士否認，稱這種觀察是「明明白白的誤判情勢」。對此，中華戰略學會研究員張競今天(12)受訪時批評，統帥應該有肩膀，既要這樣幹，又不承認，被人批評就縮回去，還用「知情人士」否認。「本來想藉此表現膽識、勇氣，鞏固年底票源，現在卻匿名放話否定，那些原本期待台灣與習近平互別苗頭的選民，搞不好因此失望，認為蔡政府沒有GUTS，不投綠營了！」

蔡英文總統13日將前往海軍蘇澳基地視導，中央社引述知情人士稱，有人認為這項演訓是針對大陸領導人習近平將在海南島周邊的海上軍事校閱，但這種觀察是「明明白白的誤判情勢」。

該知情人士表示，過去這段期間，從朝鮮半島的北韓核武危機，到中國持續在黃海、東海乃至於台海、南海區域頻繁的軍事作為，都造成區域穩定情勢衝擊，引發周邊國家安全疑慮與緊張。此次視導是為因應多變的區域安全情勢。

對此，中華戰略學會研究員張競12日質疑，「朝鮮半島核試、東海、南海等情事，與緊急出港、緊急海空應變有何關係？如果是應對大陸軍機繞台，不覺得是馬後炮嗎？2個月前的當時怎麼沒想要抽測！」他說，「真正誤判情勢的是那位知情人士，不但時間太晚反應遲鈍，就是張冠李戴文不對題。」

張競表示，就算是真的要跟習近平打對台，也沒什麼了不起，想振奮人心、有所做為，這沒什麼不能承認的。原本批評的擾亂部隊演訓進程，如果總統認為值得，那就打亂，沒有關係。「但一聽到批評就退縮，還用匿名人士放話，更是丟臉。」

他說，這讓期待蔡政府與習近平互別苗頭的選民失望，本來在年底要力挺綠營，發現綠營一被罵就縮回去，還匿名否認，「這種沒GUTS的政府團隊，不投綠營了」。

(中時)