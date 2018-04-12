都是受訓沒教過！拖亞裔客下機被炒航警怒告聯航

陶大衛滿臉是血的遭航警強拖下飛機。(圖/twitter影片截圖)

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中時電子報

美國聯合航空在去年鬧出將亞裔醫生陶大衛（David Dao）狠拖下客機濺血的虐客事件，引發全球憤怒。當時被緊急召上機強拖陶大衛下機的其中一名航警，近日表示從未受過處理類似情況的訓練，最後卻被開除，完全是被誹謗，因此一狀將聯合航空和芝加哥民航局告上法院。

這名遭解雇的航警朗（James Long），10日在芝加哥庫克郡巡迴法庭向前東家民航局及聯合航空提起訴訟。朗認為自己沒有得到關於如何應對行為不當的乘客的培訓，而且聯航在要求航警帶走拒絕離開飛機的乘客時，應該知道這需要使用武力。

朗表示，自己雖然接受了5個月的警察培訓，但芝加哥航空局沒有告訴他在面臨這種特殊情況時，應該使用何種程度的武力。訴狀也提到，如果得到了適當培訓，朗就不會這樣對待乘客，也不會因此被解雇。

朗也表示，事發後他和其他航警強行拖走乘客的影片被全球網友瘋狂轉載，讓他遭遇了芝加哥民航局員工及網友的誹謗，再加上民航局局長伊凡斯（Ginger Evans）也曾在聲明中誹謗自己的行為「完全不恰當」，這都讓他最後面臨了不公平的解僱條件，而且在被解雇後，自己也因此受到精神疾病的困擾。

轟動全球的聯合航空虐客事件，當時因乘客陶大衛不願下機將座位讓給聯航空服員，聯合航空請來3名航警將陶大為帶出機艙，過程中航警將拒絕起身的陶大衛暴力拉出座位，害陶大衛摔倒撞上扶手，導致腦震盪、鼻梁骨折、撞斷2顆牙齒。最後在不醒人事的情況下，滿臉是血的他被拖出機艙。

這起事件也讓聯合航空成為眾矢之的。該公司為挽救形象，配合民航局迅速展開一連串的調查，當事的3名航警中，最後1人自行辭職、2人遭到芝加哥民航局解雇。

(中時電子報)

文章來源：An officer who dragged a United passenger off a flight last year is suing the airline

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