米可白控粉專管理員騷擾 反遭咬說謊

2018年04月12日 15:13 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

女星米可白昨晚開直播，直言被一名江姓男粉絲騷擾，據悉江男幫米可白管理粉絲專頁，沒想到雙方近日鬧得不愉快，米可白更已到警局報案，指控江男四處亂留言，近期更要米可白提供一支手機，讓她忍無可忍；不過江男也回應媒體，強調絕無此事，反而認為米可白說謊，強調目前已經退出米可白粉專，雙方也沒在連絡。

米可白昨在直播痛訴被江男騷擾，她在接受《蘋果日報》訪問時透露，當自己還是葡萄姊姊時，江男就表示能幫忙成立粉絲團，雙方一起經營，可她強調這7年來都是自己經營粉絲團，頂多請對方貼照片。

而這次事件爆發，據悉起源和一個全聯事件有關，由於米可白當初把身分證提供給江男申請臉書藍勾勾，因此只要登入Mentions軟體，對方都能使用她的名義發文。江男回應媒體時透露，當時他去留言安慰全聯小編，卻讓米可白方面不開心，雙方因此產生嫌隙；米可白則說，近日又發生江男表示自己手機中毒，要她提供一支容量最大的手機，但遭拒絕而扯出問題；但對於被控訴騷擾，江男直呼「難過得要命」，也強調已經退出米可白粉專，兩人都無聯絡。

至於米可白則說江男會把粉絲傳給她的東西貼在個人臉書，更指江男能使用自己身分四處留言或修改粉專內容，「這樣已經嚴重影響我的生活，還有粉絲們的隱私也無法被保障。」

儘管一開始直播哭訴的影片被刪除，但米可白也再次透過臉書回應，透露已經把江先生的權限拔除，「他無法再隨意使用我的臉書，刪除我的文章跟貼文。」可米可白臉色看來不太好，但感謝外界關心，透露會好好休息調適。

(中時電子報)