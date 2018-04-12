身障停車繳費遭卡關 議員批高雄市府霸凌

2018年04月12日 15:31 中時 林宏聰

身障者依法可享4小時免費停車，但高市議員郭建盟指出，曾目睹一名身障小姐因繳費機沒身障選項，被要求帶證件到公司退費，他痛批這是「霸凌」身障朋友；交通局則承諾研議結合電子票證一卡通，3個月內提出更便利的身障優惠系統。

郭建盟表示，他在陽明路、義華路口的公有委外停車場遇到一名身障小姐，因繳費機沒身障選項，打電話向業者求援，不料對方竟要求她1周內帶發票、身障證明到青年路的辦公室退費，不顧這位小姐哀求說沒時間，業者仍堅持要她自行去退費。

「這是對身障朋友的霸凌！」郭建盟說，市府與停車場業者合約規定，自動化收費系統需有遠端監控功能並配置人力，要於1小時內抵達現場，但他派助理抽查26個委外停車場，僅6處有駐地人員，其他地方根本無法在1小時內派人到場協助。

他建議市府，交通局可比照台北市，與一卡通公司建立博愛卡身障優惠系統，直接給予優惠，他也呼籲高市觀光局，當身障市民購票參觀動物園、崗山之眼等公營設施，查驗身分更人性化、從寬認定避免刁難。

交通局長陳勁甫承諾，於3個月內與一卡通、社會局及身障代表會商，並參考台北作法研擬更便利的電子票證優惠系統；高市觀光局長曾姿雯則說，目前相關景點身障資格查驗實務上均以彈性為原則，未來可再進一步制度化，更確保身障者權益。

(中時)