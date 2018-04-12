大甲媽祖遶境 沿途宮廟簽署「綠色生活公約」

副市長林依瑩與大甲媽祖遶境沿途宮廟代表，一同簽署「綠色生活公約」；配合宣導使用重複性環保餐具供餐，減少遶境期間垃圾產生。（陳世宗攝）

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大甲媽祖遶境活動將於4月13日起駕！台中市政府環保局為減塑並推廣綠色生活運動，特準備4000組不鏽鋼碗筷贈送沿途20間宮廟，讓宮廟在進香或法會時使用，並邀請信眾們共同響應，減少使用一次性的餐具；副市長林依瑩呼籲信眾一起自備環保餐具，珍惜地球資源。

市府12日在台中州廳中山廳舉辦「減塑添一章、宮廟齊響應」大甲媽祖遶境資源回收宣導活動！林依瑩與大甲媽祖遶境沿途宮廟代表一同簽署「綠色生活公約」，配合宣導使用重複性環保餐具供餐，減少遶境期間垃圾產生；也表揚106年服務時數達80小時績優回收志工及乾電池回收競賽績優學校。

林依瑩表示，隨著時代變遷，環保觀念的推廣也更加重要，落實綠色生活盼從源頭減量做起，感謝宮廟共同響應，用行動支持綠色生活；也感謝環保志工的投入與各校師生的參與，為地球永續發展貢獻心力。

環保局指出，大甲媽祖遶境期間，分別於4月13日在大甲文昌戶外公園、14日在沙鹿青山宮與大肚永和宮、21日在清水朝興宮、22日在外埔無極三清總道院等，各地辦理資源回收宣導及兌換活動。

林依瑩也頒發獎狀予22所在106年國中小學校校園乾電池回收競賽獲得績優成績的學校；並頒予「回收鄰距離」3家優良資源回收示範場認證標識，鼓勵資源回收體系每一環，讓資源循環永續利用。

(中時)

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