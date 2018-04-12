《野蠻遊戲》經典再現 解密謎樣「卡波耶拉」

教練廖荳荳在卡波戶外教學間被求婚。（柯宗緯翻攝）

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謎樣「卡波耶拉」4／14解密。（柯宗緯翻攝）
教練廖荳荳連蜜月都在各國景點以招牌倒立和迴旋踢等拍照打卡。（柯宗緯翻攝）

電影《野蠻遊戲：瘋狂叢林》締造破億佳績，當中女主角凱倫吉蘭為戲吃足不少苦頭，特地拜師學習「卡波耶拉」，詮釋精彩對打畫面。這項充滿神命色彩的獨特舞蹈，14日將在高雄大魯格草衙道舉辦年度檢定盛會及體驗活動，歡迎各國好手一同來PK！

其實，「卡波耶拉」是來自巴西介於藝術與武學間的獨特舞蹈，在2014年被聯合國教科文組織列為是「巴西的無形文化遺產」。近年來在台灣吹起運動風，卡波耶拉也是其一，招牌動作包括倒立和迴旋踢等，是一項結合舞蹈、音樂、武術、文化的武藝，伴隨音樂節奏，兩人一組，結合側空翻、迴旋踢、倒立等武術動作，時而起舞時而對打，是一種很適合大小朋友一起學的全民運動。

為讓民眾更加了解，預於4月14日上午10點30分到中午12點在草衙道舉辦年度檢定盛會,並於下午2點到4點同一地點開放名為-瘋狂叢林的舞台劇演出，屆時將邀請來自巴西大師MstreMarcelo也是「鐵拳」格鬥電玩的卡波耶拉角色-Eddy Gordo、以及美、日、港澳等國好手一起練武功。

高雄唯一卡波耶拉指導教練廖荳荳表示，她愛上卡波耶拉更愛上賦予分享與教育卡波耶拉這件事，不但如此，更讓她在去年締結一段跨國姻緣，連蜜月都在各國景點以招牌倒立和迴旋踢等拍照打卡。

她說，往年幾乎都在特定教室舉辦檢定考，今年因很多朋友看了電影《野蠻遊戲：瘋狂叢林》後對於卡波耶拉到底是什感到好奇，這也促成她想走入人群，讓更多人認識這運動。4月14日年度檢定當天，也將開放免費體驗卡波耶拉帥氣動作的教學活動。

練習這運動，只要著一般運動服即可，練習時通常是赤腳，搭配巴西鈴鼓和巴西弓弦琴等樂器。而檢定方式和跆拳道一樣，以腰帶顏色區分，以曼丁加體系來說，綠色是第一級，最高13級則是白色。

身為學員、也是家長的Nicole說，卡波耶拉不僅是一項武術健身運動，更因為其本身藴富的文化涵養使人深深著迷，在卡波耶拉的世界裡沒有語言的隔閡，也正符合著新世代跨文化的生活趨勢！不只可以習得武術，也可讓身體更健康，而她的2個小孩也都是從3歲就開始學，現在都已達4年之久。

(中時)

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