雙北定期月票16日上線 目前售出7.7萬張

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雙北市合作推出公共運輸吃到飽月票，只要1280元就能在30天內無限次搭乘捷運和公車，並享北市YouBike前30分鐘免費，平均每天交通費只要42元。定期票4月16日正式上線，截至11日為止，已售出7萬7051張，距離上線時間只剩3天，北市交通局提醒民眾把握時間購買。

北市交通局為鼓勵綠運輸使用，與新北市合作推出吃到飽月票，每天通勤車費超過42元就划算。以居住北投到市府上班計算，每天來回捷運車資約64元，每月21天工作日，需花1344元，現在只要花1280元購買月票，就能無限次搭乘捷運、公車趴趴走。

交通局統計，4月11日為止，月票已售出7萬7051張，不過只有不到3成持卡人有記名。為維護持卡人權益，交通局提醒民眾到悠遊卡公司網站辦理記名，未來若月票遺失、被竊、被搶等，可辦理掛失停用手續，依照使用天數退費。

為鼓勵民眾購買月票並記名，悠遊卡公司4月16日到6月30日推出定期票累積UUPON點數活動，於期間辦理定期票記名或持定期票到三大超商(全家、OK、萊爾富)消費累積滿128元，可各得25點UUPON點數。

另外，若民眾已購買定期票且擁有多張悠遊卡，建議在4月16日開通前，持卡片到捷運車站詢問處旁的票卡查詢機靠卡，或請服務人員協助確認設定定期票的悠遊卡，以確保4月16日可使用。

交通局也提醒，持悠遊卡購買定期票時，應先將票款加值在悠遊卡中，再以悠遊卡電子錢包扣款，並設定定期票功能，因此辦理定期票退票時，是計算定期票所剩餘額退還到電子錢包，非以現金方式退回。

(中時)

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