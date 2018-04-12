政院通過醫療事故法草案 賴揆盼改善醫病關係

2018年04月12日 15:24 中時 張理國

行政院會通過「醫療事故預防及爭議處理法」草案，衛福部表示，法案以「保障病人權益、促進醫病和諧、提升醫療品質」為目標，並朝「醫療事故即時關懷」、「醫療爭議調解先行」、「系統除錯提升品質」三大面向制定。行政院長賴清德希望透過立法，保障醫事人員免除不必要的司法恐懼，且對醫療爭議用更開放的態度進行檢討，促進提升醫療品質，同時改善醫病關係。

賴揆表示，近年國內醫療糾紛日增，使得醫病關係趨於緊張對立，更因醫療事故訴訟過程冗長，讓醫病雙方飽受煎熬，不僅不利醫療體系長遠發展，甚至損及民眾健康權益。為解決醫療爭議處理之困境，改善醫病關係，今年1月24日已修正公布「醫療法」第82條，明定醫事人員民、刑事責任之過失構成要件與應裁量事項，以及醫療機構之民事責任，以使醫療責任判定更加明確合理。這次立法是配合上開醫療法第82條之施行，保障病人權益及減少司法爭訟，以建立醫療爭議非訴訟處理之機制。

「醫療事故預防及爭議處理法」立法重點在「溝通關懷」方面，包括輔導成立專責機構，提供第三方爭點整理及評析意見；一定規模以上的醫療機構應設醫療事故關懷小組，並採用道歉法則；在「爭議調解」方面，發生醫療事故時，要爭議調解先行，死亡、重傷者應提供第三方評析意見，在訴訟前要進行調解程序；醫療爭議調解以3加3個月為限，也要建立資料庫進行統計分析及改善建議。在「除錯機制」方面，醫療機構應建立病人安全管理制度、擬定推動計畫，鼓勵內部通報病人安全事件，並針對重大醫療事故進行根因分析、提出改善方案；嚴重醫療事故應成立外部專案調查小組；醫療事故分析改善資料不為司法訴訟證據。

(中時)