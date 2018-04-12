全台坑客亂象頻傳 律師林智群：問題就出在這4點

日前士林夜市有韓國觀光客買7袋現切水果噴1500元，引發社會輿論。（示意圖非新聞事件攤商/本報系資料照/記者賴廷恆攝）

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中時電子報

全台各地觀光區坑客亂象頻傳，律師林智群今在臉書指出，坑客問題沒辦法解決原因包括，一是爹娘（主管機關）眾多、二是政府對於攤販店家沒什麼在管，且法規內容的問題以及執行面有沒有落實的問題，都是讓坑客行為陷入無法可管的窘境原因。

他說，當立委問有沒有罰則時、消保處只能說輔導輔導，你就知道他沒罰則了！他表示，台灣各單位主管機關眾多各行其是，像交通部觀光局只能管到旅宿業、遊樂區、旅行業，管不到攤販跟商家。因此對於「漫天喊價坑客」的行為，主管機關雖然可以罰錢跟停業甚至廢止營業執照，但是那只限於「旅館業」、「旅行業」、「民宿業者」，管不著攤販跟店家，沒辦法用上面法規去要求攤販店家。

第二個原因是政府對於攤販店家沒什麼在管，他指出，攤販跟店家是經濟部跟各縣市政府在管，可是政府對於經營商業這一塊，除非開公司申請公司登記或營利事業登記，否則其實管控密度是不高的。以攤販為例，台北市、台中市、台灣省都有一個攤販管理自治條例，攤販營業需要攤販證、申請有一定要件，如果表現不好可以罰錢跟廢證；然而，實際上街看，哪個攤販是有攤販證的？大部分都沒有！凸顯出政府在這一塊的執法強度不夠。

對於上述現象，他也歸咎於有兩個起因，包括法規內容、以及執行面有沒有落實。例如，台北市申請時要低收入戶或殘障，但結果抓到沒證的攤販，攤販條例竟然沒罰則。且當100個攤販裡面只有5個有按規矩申請攤販證，沒申請的有95個生意仍作得風風火火，等於是把按規矩行事的攤販當白癡，久而久之，連那5個都不願意申請攤販證了，申請的反而是傻子！

他表示，消費行為一個願打一個願挨，確實是市場機制決定。只是在網路發達的時代，一個坑客新聞就足以毀壞台灣的觀光形象，政府如果覺得觀光生意很重要，那是不是要考慮提高管制密度呢？他以先前赴泰國的自身經歷為例，曾碰過試圖坑人的店家，但當一說要找警察或投訴，業者臉色就變了。顯見執法確不確實，前面法律訂得多完美都沒用！

(中時電子報)

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