511末日大震預言者　王老師病逝

2018年04月12日 15:41 中時 廖肇祥

埔里男子王超弘，人稱王老師，曾發佈511末日大震預言，他自己及信眾購置貨櫃屋避難。（廖肇祥攝）

埔里男子王超弘，人稱王老師，曾因511末日大震預言而聲名大噪，預言當日，他的貨櫃屋前擠滿了媒體與民眾。（廖肇祥攝）

還得511台灣會發生十四級大地震末日預言嗎？人稱「王老師」的埔里鎮男子王超弘，曾預言2011年5月11日台灣將發生大地震，並購置貨櫃屋避難，引起全國譁然，預言證實破功，12日傳出他本月初過世，13日將出殯。

信奉易經命理的王超弘曾預言2011年5月11日上午10時42分37秒，台灣會發生14級大地震，台北101大樓斷成三截、總統府倒塌，形成170公尺高的大海嘯，台灣斷成兩塊，讓人匪夷所思的預言，卻仍有人相信，信眾和他在埔里鎮搭建100多座避難貨櫃屋，囤積大量自救民生物資，還蓋了八卦池鎮邪，許多民眾看成笑話，但也有人感到恐慌。

包括氣象局、檢警揚言開罰，而在預言當日，大批民眾、媒體聚集在王老師的貨櫃避難屋前等待「災難」來臨的一刻，巷弄擠得水泄不通，比夜市還熱鬧，事後證明大地震未發生，鬧劇結束。但數年前傳出王老師罹患糖尿病及肝病，爆瘦30多公斤，雖然自己調配草藥服用，仍傳出他在月初過世，13日上午出殯。

王老師位於愛蘭里的貨櫃屋住處大門深鎖，周邊未擺放殯葬用品。鄰近居民得知王老師死訊很訝異，表示他很少與鄰居互動，幾個月前有看到他在家門前澆花，看起來精神還不錯。

(中時)