林佳龍力推釜山台中直航 韓國會議員允諾力促其成

2018年04月12日 15:51 中時 陳世宗

林佳龍（左）並向朴完洙（右）介紹2018台中世界花卉博覽會，邀請朴議員與家人一起到訪，共同「聆聽花開的聲音」。（台中市政府提供）

「台中走出去、世界就進來！」台中市長林佳龍11日與韓國昌原市正式簽署「友好城市協定」，12日上午與韓國「韓台國會議員親善協會」成員朴完洙會面；林佳龍當面請朴議員協助促成台中、釜山直航，及台中、昌原學生交流學習，獲得朴完洙議員的允諾，將力促其成。

「韓台會議員親善協會」5位議員，去年6月曾來台中拜訪市長林佳龍，當時林就提及希望回訪昌原進一步締結友好城市。在朴完洙協助下，兩市11日正式簽署「友好城市協定」，展開交流新頁。林佳龍12日特與朴完洙會面，除表達感謝，期望朴可協助促成觀光旅遊與教育、體育、產業方面交流。

林佳龍說，台、韓去年各有100萬人次互訪，顯示民眾需求持續升溫，希能再促成開闢台中、釜山直飛航線。朴完洙說，他到台中時就覺得應該要開設直航航線，希望藉由友好城市契機，地方與中央一起努力；除政府努力，航空公司也很重要，可繼續跟航空公司協調。

林佳龍還建議兩市中學生進行交換訪望與homestay（寄宿家庭）。林佳龍指出，昌原每年舉辦K POP FESTIVAL，台中有花都藝術季都是國際性大活動是國際交流的好機會。朴完洙說，昌原市包含舞蹈合唱團等都會出國表演，透過這類政府支持，相信未來民間企業合作會加更密切。

林佳龍並向朴完洙介紹2018台中世界花卉博覽會，邀請朴議員與家人一起到訪，共同「聆聽花開的聲音」。

(中時)