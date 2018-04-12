三信家商奪全國舞蹈比賽雙特優第一

三信家商舞蹈舞蹈團隊獲全國學生舞蹈比賽現代舞雙特優第一

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三信家商舞蹈舞蹈團隊曼妙舞姿。（三信家商提供）
三信家商舞蹈舞蹈團隊曼妙舞姿。（三信家商提供）

三信家商舞蹈團隊代表高雄市參加106學年度全國學生舞蹈比賽，榮獲現代舞決賽雙特優全國第一名佳績；這群熱愛舞蹈的孩子們將於4月20日登上大東藝術文化中心舞台，用舞蹈訴說對舞的熱情。

三信舞蹈團隊有著優良傳統，優異的表現獲教育局長范巽綠親赴學校表揚，在即將迎接六十週年校慶的前夕，獲邀請參加今年全中運開幕式表演。

藝術總監李燕萍老師表示，今年參與全國比賽的同學是由三信家商餐飲科同學擔綱，皆非科班出身。這群孩子初進三信時，對於舞蹈一無所知，在教練循循善誘，不厭其煩的指導下，從最紮實的基本功拉筋、蹲馬步開始練起。

他們不畏艱苦的學習，除了利用體育課練舞外，每天放學後，並自主犧牲假日勤練。這樣拚搏的精神，連平時被同學封為最嚴格的教練的李燕萍都為之動容。

三信家商表示，舞蹈團隊年年受邀至總統府於國慶大典表演，在國內外各大小比賽都能看到這支美麗隊伍的蹤跡。自從年輕編舞家謝佩珊老師加入後，引進更令人耳目一新的編舞形式，並充分激發同學們的潛能，漸入佳境。

團隊已連續6年，8支舞碼獲得全國特優的殊榮。今年端出舞碼高中職丙組現代舞「偽裝者」及乙組現代舞「憶」，說服力十足的肢體表演，深刻感動人心，因而榮獲全國學生舞蹈比賽決賽雙特優第一名的最高肯定。

在師長眼中，這群孩子聰明活潑又很努力，其中像張簡仁杰同學，不僅舞藝精湛還是擁有4張餐飲證照的小廚師。

三信家商舞蹈班即將於4月20日在大東藝術文化中心舉辦畢業舞展，展現三年所學。歡迎愛好藝術舞蹈表演的朋友一同到場欣賞，為這群孩子加油打氣。

(中時)

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