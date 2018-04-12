赴日參加姑姑婚禮 梁家輝女兒深吻帥男友搶鏡

梁家輝帶女兒參加妹妹婚禮，Nikkie大方擁吻男友。（圖／取自nikkiechleung IG）

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中時電子報
Chloe和Nikkie雙雙帶男友出席姑姑婚禮。（圖／取自nikkiechleung IG）
Chloe和Nikkie分別和男友放閃。（圖／取自chloe_leungoe、nikkiechleung IG）

影帝梁家輝和老婆江嘉年結婚31年，育有一對漂亮雙胞胎女兒梁穎晨（Chloe）和梁靜禧（Nikkie），最近全家人到日本沖繩參加梁家輝妹妹的婚禮，Chloe和Nikkie雙雙帶男朋友現身，擔任花童的Nikkie沾染到幸福氣息，大方曬出與外籍男友的深吻照搶鏡，十分浪漫，網友則說：「When is your turn（何時輪到妳？）」。

Nikkie近日在IG分享多張到日本參加姑姑婚禮照片，表示：「恭喜我最親愛的姑姑」，並笑說以前常放話說要當妳的花童，講到26歲終於等到今天了，大讚姑姑是「全世界最美的新娘」，而照片中可見梁家輝帶著老婆現身，兩個女兒則牽著男友站在最後，氣氛溫馨。

而Chloe和Nikkie也分別曬出和男友單獨合影，可見Chloe在陽光下深情望著男友，Nikkie則和外籍男友公開深吻，姊妹倆輪流大放閃光，網友回應：「Sweet couples」、「講得好好」、「恭喜、祝福」。

(中時電子報)

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