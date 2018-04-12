國產電動巴士 安全經得起考驗

2018年04月12日 16:08 中時 陳世宗

捷順交通採用凱勝綠能的電動巴士，將投入台中花博運輸服務。（陳世宗翻攝）

台中花博將於11月3日正式開幕！綠能共享的核心價值也體現在花博運輸規劃上。12日開幕的商業車博覽會，會場展示捷順交通將於花博期間服務的電動巴士；不但具備「零汙染、零排放、零噪音」三零優勢，車體也具有高度安全性。

台中市日前發生台灣第一起電動巴士遭大貨車從後方高速追撞的重大意外。業者捷順交通郭修祥董事長說，事故發生當下，車上的安全系統即刻啟動全車斷電關閉電池回路，同時因是全鋁合金車體的強度優勢，吸收後方大型車輛追撞強大衝擊力道，巴士駕駛並無大礙。

郭修祥指出，相較國內其他大客車遭大型車輛追撞事故，可說這款由國人自產的電動巴士，在安全性上是經得起考驗。電動車風潮興起至今，安全一直是民眾擔憂的地方。前些日子特斯拉撞車後，電池起火燃燒，這次台中的意外追撞事件，證明台灣電動巴士的安全性。

郭修祥強調，捷順交通所採用的電動巴士是國內目前電巴製造龍頭凱勝綠能的產品，該款車種也是國內目前唯一與歐美同步採用鋁合金車體，相較傳統鋼製車體，具有輕量化及大幅提升強度的優勢；且車上高壓電氣與電池具有完整的防護機制，深受國內各大客運業者肯定。

(中時)