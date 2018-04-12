拾荒嬤「花5元吃飽」挨批炒新聞 水餃店無奈：將到台東開分店

2018年04月12日 16:20 中時 柯宗緯

1顆水餃1元，但弱勢者可再優惠半價。（柯宗緯翻攝）

高雄95歲拾荒嬤吃「佛心餃子」遭揭露有悲慘身世，但今（12）日有媒體找到阿嬤的媳婦，她直言，阿嬤跟自己住，兩個孫子也都大學畢業了，根本不需要幫助，認為社會過於關注已對生活造成極大困擾，甚至說阿嬤以後再也不吃餃子了。至於，福田水餃遭質疑「炒新聞」，創辦人李杰無奈說，「媒體不是我找的」，也希望此事就此打住，大眾可多關心其他老人家，他向本報透露，今年計畫到台東開分店，幫助更多弱勢族群。

日前左營這家「福田水餃」在臉書粉絲團PO文指稱，有名高齡90多歲阿嬤天天拾荒，但幾乎每周三到店內報到，原本1顆餃子1元，但因為身心障礙者、清寒家庭及65歲以上老年人更可享水餃半價優惠，阿嬤點了10顆水餃，只花5元。

此事曝光後，網友紛紛送暖，表示願意救濟阿嬤，願意捐愛心餐，或提供其他幫助，更有人肉搜追出阿嬤悲慘故事，爆料阿嬤丈夫與四名子女老早逝世，阿嬤靠拾荒含辛茹苦帶大兩個孫子。

不過，今天社會局出面表示，昨日登門拜訪阿嬤家，初步了解阿嬤目前與媳婦及2個30出頭孫子一家四口同住，媳孫雖收入不高，但皆有固定工作，房子家裡的，不是寄人籬下。

社會局轉述，阿嬤的媳婦喊冤，家裡還過得去，一直很用心照顧阿嬤。社會局也表示，阿嬤非中低收入戶等福利身分，但有領取每月3000多元老人津貼，以及每年5000元的重陽金。

阿嬤的媳婦表示，阿嬤並非經濟因素才上街頭拾荒，而是想要活動活動筋骨，直說謝謝大家關心，真的不需要社會幫助，現在只求阿嬤身體健康，但避免困擾以後再也不去吃水餃了。

福田水餃創辦人李杰透露，其實昨天阿嬤還是有到店內光顧，但為維持老人家尊嚴，沒有多過問些什麼，一樣按照優待方案收費；現在媒體及大眾關注阿嬤，已對她造成困擾，而店內其實有約200多名像阿嬤一樣的弱勢者，希望大家多點關注。

他說，其實現在左營店，每月至少虧5、60萬元，從來就不是以營利為目的，而是秉持著回饋社會為導向，對於網友質疑PO文動機，是否故意炒新聞？他低調說，媒體不是我找來的，但堅持繼續做對的事，也計畫今年將到台東開分店，幫助更多當地老年人、身障者等弱勢族群。

(中時)