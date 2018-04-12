兩屆灌籃王現身國泰NBA 3x 理查森超親民

2018年04月12日 16:17 中時電子報 黃及人

「國泰 NBA 3x」今夏即將熱血開打，今年更邀請蟬聯兩屆NBA灌籃大賽冠軍的傑森理查森來台，與國泰金控資深副總孫至德、長榮航空營業部活動行銷課副理王瑞裕、NBA台灣區副總裁兼總經理高培明一同為國泰NBA 3x揭開序幕，鼓勵大專熱血球員勇敢追夢。

理查森球員時期以勁爆體能、豪放的灌籃動作與神準三分聞名，初次造訪寶島的理查森表示非常興奮，平常也會在後院跟兒子、女兒一起打三對三，是他覺得最快樂的時光。「三對三籃球是很好的籃球基礎，要有外線能力也要會防守，要很全能的身手。」

提到最想同隊的三對三隊友，理查森毫不猶豫選了麥可喬丹、大鳥柏德、與姚明3人，個性逗趣的他，還開玩笑表示，會識趣地把自己排在替補陣容。理查森也鼓勵大專院校的球員們勇敢追夢，用籃球實現夢想。

理查森用心傾聽新加坡創作歌手文慧如的歌聲。(大漢行銷提供)

熱愛音樂的理查森在記者會上也提到，自己喜歡在賽後聽音樂放鬆，喜歡聽「I Believe I Can Fly」，現場也邀請到透過音樂追夢也熱愛籃球的歌手文慧如現場演唱經典歌曲，讓理查森感受到老歌新唱的不同氛圍。

國泰NBA 3x網路報名將至4月30日截止，今年共分為「一般組」、「菁英組」，除了延續以往北、中、南三區預賽之外，今年更擴大為6區戰場，各區預賽將於5月12至13日台北實踐大學、5月26日新北明志科技大學、6月2日嘉義吳鳳科技大學、6月10日桃園中原大學、6月17日高雄醫學大學、7月1日台中逢甲大學火熱開打。

各區預賽優勝隊伍將可進入7月20至22日於信義區香堤廣場的總決賽，一般組、菁英組最終優勝的男、女冠軍隊伍更能前往美國觀看最原汁原味、最難忘的NBA的夢幻之旅！

(中時電子報)