是怎樣？！對抗濫射槍手 美賓州給老師迷你球棒

美國槍枝氾濫，校園槍擊案頻傳，為了避免類似悲劇再發生，賓州米爾克里克鎮學區想出了給老師和教職員迷你球棒，以對付槍手的辦法。圖為佛羅里達州邁阿密一家槍枝專賣店展售的槍枝。（美聯社）

友善列印
中時電子報

美國校園濫射事件頻傳，往往導致死傷慘重的悲劇。如今為了對抗校園槍手，美國賓州伊利（Erie）校區已提供教師與教職員迷你球棒，讓他們在迫不得已時，進行最後反擊。

「我們不想坐以待斃，」米爾克里克鎮學區（Millcreek Township School District）督學賀爾（William Hall）周三說，「我們不會只是躲起來。」

據《紐約時報》（The New York Times）報導，他指出，這18吋（約46公分）的木製球棒充滿「象徵性」，以提醒大家趕緊關燈，關門並躲起來的舊政策已經不夠了。他說，如今的選項之一是反擊。

賀爾說，相關校區一共發了600枝迷你球棒，而每枝球棒的花費是3美元（近90台幣），造型很像棒球場的紀念品。

儘管這和槍手的武器可能不成比例，但賀爾仍自信滿滿地說，好好一揮，就能打掉槍手的手槍。然而，校區的決定隨即在臉書和推特上引發廣大的迴響，網民的反應從憤怒到不可思議都有。有人問︰「這是愚人節後的玩笑嗎？」

然而，校區的決定隨即在臉書和推特上引發廣大的迴響，網民的反應從憤怒到不可思議都有。有人問︰「這是愚人節後的玩笑嗎？」

還有人表示，「用紀念迷你球棒打校園濫射槍手，你是認真的嗎？一整個令人無言！」

還有人諷刺地說︰「我不知道想過多少次，如果有個瘋子在你身上掃射幾百發子彈，有枝迷你球棒會有多棒……那孩子可以用鉛筆（反擊）嗎？」

(中時電子報)

都是受訓沒教過！拖亞裔客下機被… 最血腥證據！61歲墨西哥毒梟古茲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。