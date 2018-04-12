是怎樣？！對抗濫射槍手 美賓州給老師迷你球棒

2018年04月12日 16:23 中時電子報 楊幼蘭

SCHOOL ARMS TEACHERS WITH TINY BATS...seriously?



Pennsylvania’s Millcreek School District Spent $1,800 To Arm Their 500 Teachers With Miniature Souvenir Bats To Fight Off School Shooters.



...SPEECHLESSpic.twitter.com/pI59iQHP9k — Trump's ZombieLand ❄️ (@StevenReyCristo) 2018年4月12日

美國校園濫射事件頻傳，往往導致死傷慘重的悲劇。如今為了對抗校園槍手，美國賓州伊利（Erie）校區已提供教師與教職員迷你球棒，讓他們在迫不得已時，進行最後反擊。

「我們不想坐以待斃，」米爾克里克鎮學區（Millcreek Township School District）督學賀爾（William Hall）周三說，「我們不會只是躲起來。」

據《紐約時報》（The New York Times）報導，他指出，這18吋（約46公分）的木製球棒充滿「象徵性」，以提醒大家趕緊關燈，關門並躲起來的舊政策已經不夠了。他說，如今的選項之一是反擊。

賀爾說，相關校區一共發了600枝迷你球棒，而每枝球棒的花費是3美元（近90台幣），造型很像棒球場的紀念品。

儘管這和槍手的武器可能不成比例，但賀爾仍自信滿滿地說，好好一揮，就能打掉槍手的手槍。然而，校區的決定隨即在臉書和推特上引發廣大的迴響，網民的反應從憤怒到不可思議都有。有人問︰「這是愚人節後的玩笑嗎？」

然而，校區的決定隨即在臉書和推特上引發廣大的迴響，網民的反應從憤怒到不可思議都有。有人問︰「這是愚人節後的玩笑嗎？」

還有人表示，「用紀念迷你球棒打校園濫射槍手，你是認真的嗎？一整個令人無言！」

還有人諷刺地說︰「我不知道想過多少次，如果有個瘋子在你身上掃射幾百發子彈，有枝迷你球棒會有多棒……那孩子可以用鉛筆（反擊）嗎？」

(中時電子報)