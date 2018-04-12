台中市道132線 完成路平最後一哩路

2018年04月12日 16:37 中時 陳淑娥

台中市道132線完成路平最後一哩路！大安區大安港路路面破損嚴重，影響行車安全，8月將進行路平改善工程，長度約1138公尺，總經費1405萬元，預計工期15天，未來民眾將有安全平整的道路可通行。

立法院副院長蔡其昌服務處12日現勘，國會特助施志昌指出，大安區大安港路是區內主要道路，近年因各管線單位挖掘頻繁，道路上人手孔蓋過多，道路路基回填品質不良等，影響平整度及耐久性，用路人行車安全大受影響。

西安里長紀木淵說，大安港路是大安、大甲重要幹道，由於許多重車經大安港路銜接西濱，致路面破損嚴重及顛簸，機車在轉彎路段易摔車，如今地方里民總算盼到路平，希望市府單位盡快施工。

台中市養護工程處第三工程隊表示，大安港路路平專案將舖設「轉爐石」路面，不但環保、堅固耐用，更能增加車胎與路面摩擦力，提高行車安全。

同時也請專家進行「動態貫入」檢測路基，藉由掌握不同土壤層承載力，對症下藥抓出路基不良病因。路面設置抗滑標線、人手孔蓋下地42個，AC面積1萬8432平方公尺，大大提升用路人安全。

施志昌指出，市道132線路平專案從后里、外埔到大甲已陸續完成，如今僅剩大安區大安港路最後一哩路未完成，在與公路總局、市政府及里長多次會勘，總算於2月爭取到前瞻基礎建設經費補助，由中央及地方各出一半經費，預計8月將可給民眾一個安全、舒適的用路環境。

(中時)