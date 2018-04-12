Häagen-Dazs攜手許瑋甯 公佈史上最難扮演角色

2018年04月12日 17:09 時報周刊 吳佩汾

哈根達斯攜手品牌大使許瑋甯與兩組純愛嘉賓，分享以兒女視角拍攝父母的照片，紀錄父母付出純粹的愛的瞬間，長久保存父母綻放美麗的時刻！

許瑋甯表示今年為讓媽媽擁有雙倍寵愛，送上哈根達斯「薰紫花影」與「粉櫻綻放」兩顆蛋糕，讓媽媽吃進嘴哩，融化在心裡！

獨家公佈！許瑋甯公開透過千分之一秒的鏡頭，以兒女視角捕捉「媽媽扶著外公的背影」，感謝媽媽的照顧！

頂級冰淇淋Häagen-Dazs今年母親節以「純粹的愛，時刻綻放」為主題，強調媽媽為兒女時刻付出的愛，純粹且不求回報，於昨日攜手品牌大使 許瑋甯首次公開個人以女兒視角，拍下她眼中媽媽純粹美麗的瞬間，並獻上兩款春季限定母親節蛋糕，以真摯獻禮，回饋媽媽純粹的愛。除此之外，在今日的記者會中，通用磨坊北亞暨東南亞區董事總經理 梁可婷(Piony Leung)攜手品牌大使許瑋甯與遠東百貨企劃長 劉志成一同剪綵開幕台灣首家Häagen-Dazs品牌新裝旗艦店，藉此展現Häagen-Dazs將持續創造嶄新面貌及引領冰品新風潮，讓消費者獲得不同凡享體驗的品牌堅持。

戲劇女神許瑋甯近年來表現亮眼，工作邀約不斷，忙碌於工作的同時也不忘與家人維繫感情，時常在網路上曬出與媽媽的合照。許瑋甯身為Häagen-Dazs的品牌大使，針對今年「純粹的愛，時刻綻放」主題，特別公佈以女兒視角，拍下她眼中媽媽純粹美麗瞬間的照片，照片中她拍下媽媽扶持外公的動人背影。許瑋甯表示「因工作忙碌，時常需要飛來飛去，每次與媽媽相處的時間都顯得特別珍貴，透過捕捉媽媽美麗瞬間的照片，讓我能時刻感受媽媽對自己最純粹的愛與支持。」許瑋甯也號召所有人，以兒女視角拍下媽媽純粹付出的模樣，記錄媽媽美麗綻放的瞬間。

演藝表現亮眼的許瑋甯扮演過多種角色，在生活中，她是女兒、孫女，在職場中，身為演員的她，也扮演過學生、警察、醫師等不同角色，但許瑋甯認為，不論是哪一個角色，都沒有比「媽媽」這個角色更困難。許瑋甯表示：「一直以來，不論是在生活中或是工作中，我扮演過很多不同角色，但是沒有任何一個角色比『媽媽』更困難。這一次Häagen-Dazs藉由兒女視角來傳達對媽媽的感謝，讓我能更仔細的看到媽媽為我付出純粹的愛的時刻，藉由這些照片，也能保留下媽媽美麗綻放的瞬間，我覺得非常有意義。」

Häagen-Dazs在今年母親節，特別推出多款春季限定母親節蛋糕，許瑋甯也特別挑選了以春季限定新口味為主調設計的「薰紫花影」及「粉櫻綻放」兩款母親節蛋糕，希望以真材實料、純粹天然的Häagen-Dazs冰淇淋搭配絕美的蛋糕工藝，表達對媽媽不求回報、純粹付出的感謝，許瑋甯表示：「今年特別選擇兩款母親節蛋糕，分別代表媽媽在不同時候對我的純粹付出，『薰紫花影』的薰衣草，就像媽媽總能在我整天工作後，撫慰我疲累的心；而『粉櫻綻放』淡淡的櫻花香氣，如同媽媽總是默默圍繞在我身邊，為我加油打氣。希望可以在這屬於母親的日子，帶給媽媽雙倍寵愛。」

Häagen-Dazs品牌新裝旗艦店內除了以風味態度圖騰展現不同冰淇淋的口味個性，也展示了今年多款春季限定的母親節蛋糕，許瑋甯表示：「每一種母親節蛋糕就像是每一位不同個性的母親，唯一不變的是媽媽為兒女付出純粹的愛，就像是蛋糕上細緻的花朵一般，每吃下一口，都讓人感受到滿滿的花朵香氣，如同和花一樣純粹的母愛，時時刻刻綻放在我們身邊。」今年母親節，Häagen-Dazs邀請大家一起透過純粹原料與頂級工藝製成的母親節蛋糕，回饋媽媽為兒女付出的愛，讓純粹的愛時刻綻放在我們心中。

(時報周刊)