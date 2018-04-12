土耳其旅遊遇憾 慈濟志工接力協助

2018年04月12日 16:39 中時 楊騰凱

來自台中的鄭媽媽，3月底到土耳其旅遊期間突然昏迷送醫不治，家屬透過社群網站求救，經台灣駐土耳其代表處、旅行社、台商、留學生、慈濟志工等，共同協助家屬將鄭媽媽遺體送回台中。台中慈濟志工獲報後，即刻前往鄭家陪伴、慰問家屬，昨日上午慈濟志工前往參與告別式，祈願「亡者靈安，生者心安」。

慈濟基金會表示，3月25日在社群網站出現一個求助訊息，來自台中的鄭先生表示，母親在土耳其番紅花城旅行途中疑似中風被送到加護病房，徵求協助管道，經台灣駐土耳其辦事處與旅行社的協助，搭乘當晚班機趕到土耳其。土耳其慈濟志工在台灣同鄉會群組看到訊息後，主動聯繫鄭先生，前往接機並全程陪伴。

慈濟基金會指出，原本以為鄭媽媽能在兒子探望後能平安回到台灣，沒想到醫生表示鄭媽媽醒來的機率非常小，當晚鄭媽媽就因病情惡化往生，3月29日凌晨1點多，鄭先生帶著母親遺體搭上飛往台灣的飛機。

慈濟基金會表示，慈濟志工秉持「聞聲救苦」的理念，透過愛的關懷、及時協助有需要的人，昨日鄭媽媽的告別式，慈濟志工前往送上祝福，里長對感恩慈濟志工一路陪伴表達感恩。由於鄭媽媽與鄭爸爸曾參加慈濟舉辦的活動，鄭爸爸也表達願意參與慈濟活動，並投入環保志工。

(中時)