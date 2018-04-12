土耳其旅遊遇憾 慈濟志工接力協助

鄭先生獲悉母親往生悲慟不已，慈濟志工、旅行社領隊(右)關懷與鄭先生(中)相關事宜。(慈濟基金會提供)

友善列印
中時

來自台中的鄭媽媽，3月底到土耳其旅遊期間突然昏迷送醫不治，家屬透過社群網站求救，經台灣駐土耳其代表處、旅行社、台商、留學生、慈濟志工等，共同協助家屬將鄭媽媽遺體送回台中。台中慈濟志工獲報後，即刻前往鄭家陪伴、慰問家屬，昨日上午慈濟志工前往參與告別式，祈願「亡者靈安，生者心安」。

慈濟基金會表示，3月25日在社群網站出現一個求助訊息，來自台中的鄭先生表示，母親在土耳其番紅花城旅行途中疑似中風被送到加護病房，徵求協助管道，經台灣駐土耳其辦事處與旅行社的協助，搭乘當晚班機趕到土耳其。土耳其慈濟志工在台灣同鄉會群組看到訊息後，主動聯繫鄭先生，前往接機並全程陪伴。

慈濟基金會指出，原本以為鄭媽媽能在兒子探望後能平安回到台灣，沒想到醫生表示鄭媽媽醒來的機率非常小，當晚鄭媽媽就因病情惡化往生，3月29日凌晨1點多，鄭先生帶著母親遺體搭上飛往台灣的飛機。

慈濟基金會表示，慈濟志工秉持「聞聲救苦」的理念，透過愛的關懷、及時協助有需要的人，昨日鄭媽媽的告別式，慈濟志工前往送上祝福，里長對感恩慈濟志工一路陪伴表達感恩。由於鄭媽媽與鄭爸爸曾參加慈濟舉辦的活動，鄭爸爸也表達願意參與慈濟活動，並投入環保志工。

(中時)

Häagen-Dazs攜手許瑋甯 公佈史上… 夏季到！台中金典酒店推「暹邏美…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。